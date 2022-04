Rikberg: ma ei usu, et sellisel tasemel ükski teine pallimänguvõistkond oleks

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg jäi tiimi esitustega äärmiselt rahule. "Ääretult tänulik meestele. Suur lugupidamine, suur võimalus sellise meeskonnaga töötada. Ma ei usu, et sellisel tasemel ükski teine pallimängu võistkond oleks, kui me räägime võrdlusest maailmatipuga. Ja veel rohkem ma ei usu, et lähiaastatel keegi - olgu see jalgpall, korvpall, käsipall - sinna jõuaks. Karta on, et natuke kukub ka Bigbank Tartu tase järgmisel hooajal. Ükskõik, kes seda juhtima hakkab," sõnas peatreener.

Bigbank Tartu nurgaründaja Martti Juhkami usub, et võistkonna edu taga on ka korralik varumeeste pink. "Eks see motiveerimine tuli meil klubisiseselt, et kuna meil igal positsioonil oli korralik vahetusmängijate pink. Trenni kvaliteet oli meil väga kõrge ja tänu sellele võib-olla meid utsitati trennis tagant," rääkis Juhkami.