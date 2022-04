Endine koondislane Rando Soome: Eesti võrkpalli tase peab tõusma

"Hoolimata sellest, et see lõpp läks väga ruttu siin Eesti meistrivõistluste finaalis, siis raud on kuum ja nüüd peaks seda just taguma. Meil on koondisel tulemas väga põnev suvi, kasvõi seepoolest, et on uus peatreener," sõnas Soome.

Kas Tartu edu on pikas perspektiivis jätkusuutlik?

"Tartu on siin pikas perspektiivis olnud tükk aega tugev ja alati leidnud võimalusi. Arvan, et teised peaksid ise juurde panema, et Tartu kandadele astuda rohkem. Arvan, et Tartu jätkab samamoodi edasi purjetamist, kõrgete ambitsioonidega."

Kas see, mis on Tartu taga koduses meistriliigas, on tegelikult meie koduse võrkpalli reaalsus?

"See teeb natukene murelikuks küll. Esiteks on vähe võistkondi ja teiseks see tase seal ei ole selline nagu ootaks. Arvan, et sealt on ka juurde panna."

Uuest hooajast tuleb meistriliigasse Võru võistkond. Kust tuleb juurde meeskonna jagu mängijaid?

"No tõenäoliselt see supp natuke lahjemaks läheb. Seda tuleb nagu tunnistada. Aga samas uute tulijate, uute võistkondade tulek on alati ikkagi teretulnud ja arvan, et peame andma noortele võimaluse. Võru mängis esiliigas väga hea hooaja ja sealt võiks tulla ikkagi selliseid tõsiseltvõetavaid mängijaid."

Aga kas Sina näed, et Võru paneb meeskonna kokku oma meestest või pigem toob mängijaid Lätist ja ostab mujalt kedagi?

"Pigem arvan, et omad poisid ja äkki siis üks-kaks toob üle piiri ka. Pole kaugelt Lätist tulla. Aga ikkagi pigem oma poistega."

Kuidas saada mängudele tagasi publikut?

"Tase peab tõusma. Eks meil on olnud raske hooaeg ka, kõik need Covidid ja asjad, aga taseme tõus. Pluss ikkagi väljapaistvate mängijate tulek. Kasvõi nagu Martti Juhkami sellel aastal, kindlasti publikumagnet. Või siis uusi tagasitulijaid, kes teab äkki järgmisel aastal välismaalt koondislastest tuleb. Äkki on selline pärl, kes klopib selle huvi ja vahu publiku seas üles."