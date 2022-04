Käsipallur Utsal: ajalooliste tulemuste taga on noormängijate areng

Eesti naiste käsipallis on neli võistkonda tänavu pidanud karikaturniiri ning peatselt alustatakse meistrivõistluste otsustavate kohtumistega. Sel hooajal on suurima sammu edasi teinud HC Tabasalu/Audentes, kes tegi ajalugu jõudes esmakordselt medalini karikavõistlustel ning nüüd pääses meistrivõistluste finaali. Naiskonna edu põhjuseid kommenteerib Teele Utsal.

"Positiivsed tulemused on alguse saanud meie noormängijate arengust. Meie treeneritiimi hea töö on kandnud vilja ning tüdrukud on teinud suure sammu edasi. Martin Noodla lisandumine pingile on andnud ka treeningutele juurde motivatsiooni ja kõigil on suur tahe edasi areneda. Oleme näidanud head kaitsetööd, mille abil saame lihtsaid väravaid kiirrünnakutest," rääkis tänavu kahe sarja peale üheteistkümnes mängus 61 väravat visanud Utsal.

Tabasalu kaotas küll detsembris karikavõistluste poolfinaalis Reval-Sport/Mellale, kuid seejärel võeti kindel 41:32 võit sama turniiri kohamängus ning mindi koju ajaloolise pronksmedaliga. Meistrivõistlustel suudeti edestada ka Aruküla/Mistrat ning parandati tulemust veelgi, jõudes aprillikuus algavatele finaalmängudele.

"Finaalis ei saa meil kindlasti lihtne olema. Meie vastaseks on Reval-Sport/Mella, kes ei kaotanud meistrivõistluste põhiturniiril ühtegi mängu. Kindlasti läheme endast kõike andma ja eks siis platsil selgub, kes tiitliga koju läheb. Loodetavasti tulevad tasavägised ja põnevad viimased kohtumised," vaatas 21-aastane tagamängija ette finaalile, kus parim naiskond selgub kahe mängu tulemuse kokku arvestamisel.

"Isiklikus plaanis on hooaeg olnud keeruline. Mind on kimbutanud pisivigastused ning seoses ülikooli viimase aastaga on keeruline igasse treeningusse jõuda. Kuid platsil olles proovin endast alati anda 100%, et pallurina veel rohkem areneda. Tunnen, et mu esitused on tänavu olnud kõikuvad, kuid kindlasti leiab ka esitusi, millega saan rahule jääda," rääkis Põlvast oma käsipalli teed alustanud Utsal.

"Eesti koondise treeningutel osalemine on andnud mulle hea võimaluse edasi areneda ning välismängijate osalemine tõstab nende kogunemiste taset veelgi. Loodetavasti saame ka rahvusnaiskonnaga pidada mõned kohtumised, mis meie tasemest ülevaate annaks. Oma tulevikuplaane ma hetkel teha ei julge. Kindlasti plaanin jätkata, kuid midagi kindlat veel öelda ei oska. Keskendume praegu finaalmängudele ning pärast hooaja lõppu mõtleme siis edasi," lisas Utsal.