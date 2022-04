Venemaa ja Valgevene jooksjatel on pääs Bostoni maratonile piiratud

Bostoni maratoni korraldajad tegid otsuse, et kummaski riigis elavad Venemaa ja Valgevene kodanikud üritusel osaleda ei saa. Venemaa ja Valgevene kodanikud, kes elavad mujal, võeti vastu avatud registreerimisprotsessi kaudu.

Vene ja Valgevene kodanikud, kes maratonil osaleda saavad, ei tohi seda teha oma riigilipu all. Bostoni kergejõustikuliidu (BAA) andmetel ei saa osaleda ka ükski Venemaa ega Valgevene elukutseline sportlane.

"Nagu paljud inimesed kogu maailmas, oleme ka meie Ukrainast nähtu põhjal kohkunud ja nördinud," ütles BAA president ja tegevjuht Tom Grilk.

"Usume, et jooksmine on ülemaailmne spordiala ja seetõttu peame tegema kõik endast oleneva, et Ukraina rahvale oma toetust näidata," lisas ta.

Venemaa või Valgevene sportlastele, kellel ei ole enam võistlusõigust, makstakse raha tagasi, kui sanktsioonid seda lubavad.