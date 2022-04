Kanepi ja Kontaveit jõudsid postmargile

"Meeldiv ja uhke tunne, et tennis ja tennisemängijad on jõudnud Eesti postmargile," ütles Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint. "Nii postmark kui tennis on läbi käinud pika teekonna ja pakkunud ning kindlasti pakuvad ka tulevikus oma ala huvilistele palju põnevust ja emotsiooni. Hea on tõdeda, et saame käes hoida postmarki, kus on läbipõimunud pikad traditsioonid ja sportlik edukus," lisas ta.

Postmargiploki esitlus ja müük kohapeal toimub 11. aprillil kell 12.00 Viru Keskuse Rahva Raamatu poes Tallinnas. Esitlusel osaleb Anett Kontaveit, kes jagab ka autogramme.

Margiploki kujundaja on Indrek Ilves ja trükiti trükikojas Vaba Maa ning selle trükiarv on 12 000 tükki. Postmargiploki nominaal on 3,80 eurot, mis koosneb kahest margist nominaaliga 1,90 eurot ja on sobiv saatmiseks rahvusvaheliselt. Postmargiplokk, esimese päeva ümbrik ja maksimumkaart on müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Esimese päeva tempel on kasutusel Tallinnas, Toompea postkontoris, Lossi plats 4.

Viru Keskuse remonditööde tõttu pääseb Rahva Raamatusse kõige lihtsamini otse parklast või keskuse poolt sisenedes liftidega. Üritus kestab 1 h.