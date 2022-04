Vene võrkpalliliit nõuab MM-i äravõtmise eest kümneid miljoneid

MM-finaalturniir pidanuks toimuma tänavu 26. augustist 11. septembrini kümnes Venemaa linnas, sealhulgas pealinnas Moskvas. Pärast riigi sõjalist sissetungi Ukrainasse otsustas rahvusvaheline võrkpalliliit (FIVB) aga venelased turniirist ilma jätta.

Rahvusvahelise alaliidu teatel oli turniiri Venemaal sõja tõttu "võimatu ette valmistada ja läbi viia" ja lisaks ollakse "eskaleeruva olukorra tõttu ja Ukraina rahva turvalisuse pärast tõsiselt mures".

Venemaa sport on sõja tõttu rahvusvaheliselt areenilt suuresti eemaldatud ja mitmed organisatsioonid on otsinud abi kohtust, aga seni ebaõnnestunult. Nüüd tahab sama teed minna ka Venemaa võrkpalliliit.

80 miljonit USA dollarit ehk ca 73 miljonit eurot on venelaste hinnangul turniiri korraldusõiguse kaotuse tõttu saamata jääv tulu.

"Hagi on valmis, oleme esitanud vastavad dokumendid," sõnas Venemaa võrkpalliliidu (VFR) peasekretär Aleksandr Jaremenko Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS. "Nüüd on tähtis saada juriidilist tuge, mis ei ole lihtne seoses maksete tegemisega juristidele. Me tegeleme nende probleemidega."

FIVB-i kõneisik kirjeldas olukorda järgnevalt. "FIVB pole seda informatsiooni ühegi ametliku kanali kaudu saanud ega ole seeläbi positsioonis, et seda lugu või VFR-i vastavaid seisukohti FIVB-i vastu süüdistuse esitamise kohta kommenteerida."

Rahvusvaheline alaliit pole veel valinud Venemaale turniiri korraldamiseks asendajat. Võimalik, et mängud jagatakse ära kuni kahe riigi vahel.