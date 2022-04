Vaimse tervise probleemid tõmbavad Tokyo olümpiavõitja MM-programmi koomale

Praeguseks 22-aastane Mac Neil võitis 100 meetri liblikujumise nii 2019. aasta MM-il kui ka mullu olümpiamängudel, aga võtab nüüd sellest distsipliinist pausi.

"Ma olen alati arvanud, et olen alistamatu. Mul oli keskkoolis kõik täiesti normalne ja hästi, samamoodi suurema osa ülikooliajast. Aga ma arvan, et see aasta on olnud mulle raskem. On olnud olümpiajärgseid probleeme ja see on olnud väga keeruline," kommenteeris ta CBC-le.

Kolmapäeval osales Mac Neil siiski Kanada katsevõistlustel ja võitis seal oma lemmikdistantsi ajaga 57,13, aga lisas, et lõi kaasa üksnes seetõttu, et saaks MM-il teateujumistes startida.

"Ma mõistan, et kõigil on raskusi ja nendega võidelda on okei. Tipus on raske püsida ja pinged said must võitu. Ma vajan suvel lõõgastust," põhjendas ta.

"Ma ei taha rahvusvahelistelt võistlustest kõrvale jääda. Ma tahan treenida ja Kanada eest hästi esineda, aga pean natuke lõdvemalt võtma. Vaimne ja füüsiline tervis on sportlaseks olemisest tähtsam."

Tokyo olümpiamängudel lisaks individuaalsele kuldmedalile 4 x 100 meetri vabaltujumises hõbeda ja 4 x 100 meetri kompleksujumises pronksi saanud Mac Neil tänas Kanada ujumisliitu tema otsuse toetamise eest.

Tänavused ujumise maailmameistrivõistlused toimuvad 18. juunist 3. juulini Budapestis.