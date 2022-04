Baski rattur sai ihaldatud võidu

Kolmapäevane mõõduvõtt möödus künklikul trassil, aga finišiosa andis võimaluse grupisprindiks, millest võttis osa 13 meest. Bilbao teenis esikoha päev varem võitnud Julian Alaphilippe'i (Quick-Step Alpha Vinyl) ja neutraalse lipu all võistleva Aleksandr Vlassovi (Bora - Hansgrohe) ees.

Kuna Bilbao on ise rahvuselt bask, siis oli võit talle sellevõrra erilisem. Etapi finišipaik jäi vaid 50 kilomeetri kaugusele tema kodulinnast Gernikast.

"Võimatu on kirjeldada, mis tunne on võita kodus, viimaks, pärast nii mitmeid katseid," oli päevakangelase kommentaar. "Ja teha seda nii, et alistad sprindis maailmameister Julian Alaphilippe'i. See on imeline."

32-aastane Bilbao on näidanud tänavu head vormi. Ta lõpetas Araabia Ühendemiraatide velotuuri kokkuvõttes kolmandana ja tuli Strade Bianche ühepäevasõidul viiendaks.

Velotuuri üldliidrina jätkab Roglic, kes ületas finišijoone seitmsendana. Temast viie sekundi kaugusele jääb belglane Remco Evenepoel, kolmandaks kerkis Vlassov (+0.14) ja Bilbao on britt Adam Yatesi (Ineos Grenadiers; +0.18) ärel viies (+0.19).

Tanel Kangert (BikeExchange - Jayco) lõpetas kolmapäevase etapi grupis, mis finišeeris 19 minutit pärast võitjat. Lõpp-protokolli läks talle 105. koht ja kokkuvõttes on eestlane hetkel 97. (+19.54).

UCI kõrgeima kategooria velotuur jätkub neljapäeval etapiga marsruudil Vitoria-Gasteiz - Zamudio (185,6 km), kus sõitjatel tuleb ületada kaks teise ja kaks kolmanda kategooria tõusu, aga lõpuosa kulgeb valdavalt allamäge.