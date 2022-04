TLÜ/Kikase peatreener Eesti meistritiitlist: see on üks kihvt unenägu

Eelmises finaalmängus viis matšpalli kasutamata jätnud Tallinna Ülikool/Kikas ja dramaatilise 3:2 võiduga neljapäeval finaalseeria viigistanud Tartu Ülikool/Bigbank vajasid ka otsustavas mängus võitja selgitamiseks viit geimi.

Nüüd oli tartlannade kord jõuda esimesena vaid ühe punkti kaugusele meistritiitlist, kui viiendas geimis oldi eduseisus 14:11, aga kolmest matšpallist jäi väheks. Viimase pallivahetuse lõpetas mängu parimana 24 punkti toonud Raili Hunt ning Tallinna Ülikool tuli 16:14 geimivõiduga kodusaalis Eesti meistriks.

"Me oleme üliõnnelikud, et suutsime raskest seisust välja tulla. See on kirjeldamatu, ma ei oska seda sõnadesse panna. Ma ütlesin tüdrukutele, et kõik on hästi. Meil pole mitte midagi kaotada, peame riskima. Ja see õnnestus," rääkis Hunt pärast mängu.

"Nii nagu eelmises kohtumises tulime meie kuskilt ulmelisest seisust välja, tuli seekord vastane. Meil oli võimalusi, aga selline see spordi ilu ja võlu on. Spordis peab paratamatult olema valmis sellisteks lõpplahendusteks nagu täna (teisipäeval - toim). Vastane võitles lõpuni ja au neile," ütles Tartu Ülikool/Bigbanki peatreener Hendrik Rikand.

"Täna ma nägin midagi uut, et sellist asja pole ma varem näinud. Mõned päevad tagasi võeti meilt see pulgakomm suust ära, aga täna panime suhu tagasi. See on üks kihvt unenägu," rõõmustas Tallinna Ülikool/Kikase peatreener Sten Esna.

Tallinna Ülikooli võrkpallinaiskond tuli viimati Eesti meistriks 16 aastat tagasi.