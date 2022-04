Kyrgios oli pea kolmeaastase vahe järel liivaväljakul võidukas

Kyrgios sai avaringis 4:6, 6:3, 6:4 jagu ameeriklasest Mackenzie McDonaldist (ATP 52.). Tund ja 53 minutit kestnud kohtumise jooksul lõi Kyrgios 18 ässa McDonaldi 11 vastu, ent tegi kolm topeltviga rohkem (6-3). Austraallane päästis neljast murdepunktist kolm, see-eest McDonald suutis päästa koguni üheksa murdepunkti.

Kyrgiose võit oli märkimisväärne, kuna viimati võitis ta liivaväljakul 2019. maikuus kui Rooma turniiri avaringis sai ta 6:3, 3:6, 6:3 jagu praegusest maailma teisest reketist Daniil Medvedevist.

"See pole ilmselgelt minu eelistatud väljakutüüp, aga servisin täna väga hästi ja suutsin agressiivselt mängida. Ma küll natukene libisesin, aga tegelikult sobib liiv minu mängustiiliga väga hästi," rääkis Kyrgios pärast matši ATP kodulehele. "Mackenzie on hämmastav mängija. Tema vastu on väga raske mängida, sest ta ei tee liiga tihti vigu," lisas austraallane.

Liivaväljakutel toimuvatel Prantsusmaa lahtistel Kyrgios sellel aastal kaasa ei tee, kuid lubas osaleda järgmisel aastal. "Ma pole seal neli aastat mänginud, järgmine aasta kindlasti osalen. Minu tüdruksõber tahab Pariisi näha," naljatas Kyrgios.

Turniiri järgmises ringis läheb Kyrgios vastamisi seitsmenda paigutusega Tommy Pauliga (ATP 34.). Paul sai avaringis Peter Gojowczyki (ATP 101.) vastu seisul 6:7, 7:6, 3:2 loobumisvõidu.

Kahekordne Houstoni turniiri võitja Steve Johnson (ATP 108.) oli avaringis 6:3, 4:6, 6:4 üle Denis Kudlast (ATP 81.) ning tiitlikaitsja Cristian Gain (ATP 29.) alistas Jack Socki (ATP 138.) 4:6, 6:3, 7:5.