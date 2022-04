Jõutõstmise kolmevõistlusel selgusid Eesti meistrid

Eesti Jõutõsteliidu president Alexander Andrusenko kommenteeris, et võistlus oli väga vaatemänguline. Naisjõutõstjad näitasid järjekordselt oma ülikõrget taset ja uuendasid mitmeid rekordeid.

Naiste absoluutkategoorias võidutses Karmen Kaljula, kes kogusummaga 535 kg sai endale nimele kokku kaheksa uut Eesti rekordit. Kükkis sai Kaljula kirja 180 kg, surumises 160 kg ja tõmbamises 195 kg.

Kaljula kommenteeris, et otsustas sedapuhku võistlusel osalemise vaid nädal enne võistlust. Treener Margus Silbaumiga arutati, et mõistlik oleks testida vähemalt lamades surumist, et näha, kuidas ta võistlusolukorras toime tuleb, pidades silmas peagi toimuvaid Euroopa meistrivõistlusi.

"Pean tunnistama, et ma ei vaimustunud sellest ideest, kuid tagantjärele on hea tõdeda, et tegin õige otsuse. Kolmevõistluse käigus sai täidetud kauaaegne unistus - saada enda kätte naiste absoluutne rekord lamades surumises. Kolm surumiskatset – 150 kg, 155 kg ja 160 kg, kõik õnnestusid!" rõõmustas Kaljula.

Varasem rekord kuulus Lilian Matoninale (150 kg), sooritatuna üksikala võistluse käigus. Lisaks sai nii kogusummaga (535 kg) kui ka lamades surumisega ületatud 90 punkti piir. Teise koha teenis Gerlyn Mäepea (425 kg) ja kolmanda koha Helena Veelmaa (460 kg).

Noorte kategoorias võidutses absoluudis Marelin Jüriado kogusummaga 445,5 kg, teise koha sai Katriin Sildnik (281,5 kg) ja kolmanda koha Pille Pihlik (335,0 kg). Juunioride vanuseklassis tuli Eesti meistriks Eliise Mikomägi tulemusega 460 kg, hõbeda sai Paula Põldoja (202,5 kg). Masters 2 ehk üle 50-aastaste kategoorias olid parimad Maarja Öpik (295,5 kg) ja Marju Vaagen (212 kg).

Meeste absoluutkategoorias võidutses avatud klassis Mihkel Raadik kogutulemusega 978,5 kg. Seejuures püstitas Raadik kükkis uue Eesti rekordi (381 kg). Teisel kohal oli Margus Silbaum (915 kg) ja kolmandaks tuli Kristo Krõlov (815 kg).

Raadik ütles, et ettevalmistus oli see aasta teadlikult lühem kui eelnevatel aastatel, eesmärgiga mitte liigselt ennast ära koormata varustusega trennidest. "Võistlus läks üle ootuste hästi. Kõige rohkem üllatas mind kükk, suutsin seal oma tulemust parandada, mis oli ka ühtlasi -120 kg kaaluklassi uus rekord."

Noorte vanuseklassis tuli Eesti meistriks Henrik Höström kogutulemusega 636,5 kg, teise koha sai Magnus Mangusson (505 kg) ja kolmanda koha Markus Lehtla (637,5 kg). Juunioride absoluutkategoorias sai esikoha Mark Kihu kogutulemusega 662,5 kg, teise koha Kaarel Beljaev (582,5 kg) ja kolmandaks tuli Robert Põldoja (557,5 kg).

Masters 1 (üle 40 a.) vanuseklassis võidutses Margus Silbaum kogutulemusega 915 kg, teiseks tuli Eero Reppo (630 kg) ja kolmandaks Günter Koovit (665 kg). Masters 2 klassis (üle 50 a.) tuli Eesti meistriks Kalju Abner kogutulemusega 621 kg, hõbeda sai Ahti Prits (405 kg). Masters 4 kategoorias tuli võitjaks Mihkel Laurits tulemusega 445 kg.