Kahekordne jäähoki olümpiavõitja teatas karjääri lõpetamisest

Kahekordne olümpiavõitja, Stanley karika võitja ja Anaheim Ducksi kapten Ryan Getzlaf teatas teisipäeval, et tõmbab pea 20 aastat kestnud profikarjäärile joone alla.

Anaheim Ducks valis Getzlafi 2003. aasta NHL-i draft'i 19. valikuna ning debüüdi tegi kanadalane 2005. aasta oktoobris. 16-aastase NHL-i karjääri jooksul valiti Getzlaf kolmel korral tähtede mängule (2008, 2009, 2015) ning 2007. aastal tuli ta Ducksi ridades Stanley karika võitjaks. Samuti on ta Ducksi kõigi aegade parim väravakütt.

"On olnud au mängida NHL-is ja veeta kogu oma profikarjäär ühes organisatsioonis. See poleks olnud võimalik ilma minu pereta, kes on mulle pakkunud palju armastust ja tuge. Erilised tänusõnad kõikidele treeneritele, meeskonnakaaslastele, taustajõududele ja loomulikult meie fännidele. Aitäh teile kõigile," rääkis Getzlaf pressikonverentsil.

Rahvuskoondisega tuli Getzlaf 2010. ja 2014. aastal olümpiavõitjaks. 13 olümpial mängitud kohtumisega viskas ta neli väravat ja andis kuus resultatiivset söötu. Ühtlasi teenis ta 2008. aasta MM-ilt hõbeda ning juuniorite arvestuses võitis ta ühe kuldmedali (2005) ja ühe hõbemedali (2004).