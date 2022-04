Künnipäevajooks naaseb koos teatejooksuga

Neljapäeval, 14. aprillil kell 18.00 antakse start teatejooksule, kus võistlevad kümneliikmelised võistkonnad. Mõne aasta eest populaarsust kogunud teatejooks on toodud seekord jooksueelsest õhtust kaks nädalat varasemaks.

Paljud osalejad ei soovinud päev enne suurjooksu teatejooksul võistelda ja neile vastu tulles otsustasid korraldajad teatejooksu seekord tuua künnipäevajooksuga samale õhtule 14. aprillil.

Võistlusele oodatakse asutuste, ettevõtete, spordiklubide või lihtsalt sõpruskondade esindusi. Võistkonnas on viis nais- ja viis meesjooksjat. Soovi korral võib aga meest asendada ka naisjooksja.

Pikim distants on teatejooksus 1900 meetrit, lühim 500 meetrit. Seejuures peab kõige lühemat etappi läbiv jooksja rühkima üles Huntaugumäest.

Kui teatejooks on teele saadetud, siis 15 minutit hiljem antakse start tavapärasele künnipäevajooksule, mida seni on peetud kuus korda, kuid kahel viimasel aastal on see pandeemia tõttu ära jäänud. Osavõtumaksu sellel jooksul ei küsita, samuti ei väljastata rinnanumbreid ega koostata lõpuprotokolli. Küll saab igaüks staadionile paigaldatava kella abil fikseerida oma lõpuaja.

Künnipäevajooks on ellu kutsutud selleks, et nii jooksjad kui kepikõndijad saaksid ühiselt teha ümber järve treeningu. Rahvapärimuses on see päev olnud see aeg, kui põllumees võtab välja oma kevadised töövahendid ja sätib need algavaks hooajaks korda. Jooksjatel on sel päeval paras proovida oma kevadist sportlikku vormi ning uurida ümber Viljandi järve rajaolusid.

Künnipäevajooksu start ja finiš on Viljandi staadionilt ning joostakse ümber Viljandi järve.