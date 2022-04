Eesti tennisenaiskonnal seisab ees raske nädal

Eesti koondises täidab esireketi rolli Elena Malõgina (WTA 421.), kes on sel aastal tõusnud ka 419. kohale. Samuti on karjääri kõregeimal kohal Maileen Nuudi (WTA 895.). Katriin Saare hetke edetabeli koht on 1333. Maria Lota Kauli (WTA 750.) pole käevigastusest taastunud ning koondise debüüdi teeb tema asemel Anet Angelika Koskel (ITF 385.).

11 naiskonda jagati kahte alagruppi. Eesti loositi A-alagruppi, kus tuleb kohtuda Serbia, Ungari, Türgi ja Taaniga. B-alagrupis on koguni kuus naiskonda: Horvaatia, Sloveenia, Bulgaaria, Austria, Rootsi ja Gruusia. Alagruppide võitjad pääsevad üleminekumängudele Maailmaliigasse, alagruppide teised kohtuvad omavahel ja võitja saab samuti püüda kohta Maailmaliigas. Alagrupi kaks viimast kohtuvad teise alagrupi kahe viimasega ja nii selguvad kaks naiskonda, kes Euro-Aafrika tsooni II gruppi kukuvad. See tähendab üsna suurt mängukoormust.

Vastastest on paberil kõige tugevam Ungari - Anna Bondar (WTA 73.), Panna Udvardy (WTA 84.), Dalma Galfi (WTA 97.), Reka Luca Jani (WTA 138.) ja paljudele tennisesõpradele tuttav Timea Babos (WTA 262.), kes viis aastat tagasi oli kõrgel 25. ja paarismängus koguni esikohal.

Väga tugev on ka Serbia, kus pole küll üles antud Nina Stojanovici (WTA 135.), kuid Aleksandra Krunic (WTA 116.) ja Olga Danilovic (WTA 160.) on samast klassist mängijad. Veel on Serbia koondises Ivana Jorovic (WTA 506.) ja 17-aastane Lola Radivojevic (WTA 1343).

Taanil ei kuulu koondisesse nende esireket Clara Tauson (WTA 38.), kuid 22-aastased Olga Helmi (WTA 463.) ja Sofia Nami Samavati (WTA 484.) on Eesti tüdrukutele tugevad konkurendid. Ülejäänud kolm on 17-aastased Johanne Christine Svendsen, Natacha Schou ja Rebecca Munk Mortensen.

Kuigi Türgi koondisesse pole üles antud esireket Cagla Buyukakcayd (WTA 249.), on võõrustajate naiskond väga ühtlane: Ipek Oz (WTA 267.), Pemra Ozgen (WTA 324.), Berfu Cengiz (WTA 397.), Zeynep Sonmez (WTA 557.) ja Ayla Aksu (WTA 661.).

Sellel nädalal teevad Eesti neiud kaasa Antalyas WTT W15 turniiril. Kvalifikatsioonist paraku Saar ja Koskel ennast läbi ei murdnud. Küll aga tegi seda Maileen Nuudi. Malõgina on turniiril kuues asetus. Mõlemad said esimeses ringis võidu: Malõgina alistas 17-aastase Türgi tüdruku Defne Cirpanli 6:0, 6:3 ja Nuudi endast edetabelis 330 kohta eespool oleva sloveenlanna Pia Lovrici 6:2, 4:6, 6:2. Malõgina ja Nuudi osalevad ka paarismängus.