Võru võrkpallimeeskond naaseb meistriliigasse

Võru Võrkpalliklubi ja AS Barrus lõid käed, et taas pakkuda võrukatele meistriliiga tasemel võrkpallielamusi ning nii naaseb sügisel Võru võrkpallimeeskond üle viieaastase pausi järel taas meistriliigasse. Tiim hakkab kandma nime Barrus/Võru võrkpalliklubi.

Meeskonna spordidirektori Urmas Tali sõnul on kõrgliigasse naasmiseks sobivat hetke pikalt oodatud. "Oleme aastate jooksul pidevalt oma toetajatega kontakti hoidnud. Barruse otsus tegi meeskonna naasmise võimalikuks," sõnas Tali.

"Kindlasti ei tule me selleks, et lihtsalt osaleda, eesmärk on tuua lähima kolme aasta jooksul Võrule ajalooline medal. Kohalik publik on seda 20 aastat oodanud," lisas Tali.

Barruse juhatuse liikme Andres Linnasaare sõnul toetab Barrus eelkõige kogukonda. "Piirkonna ühe suurima tööandjana peame enda südameasjaks kohalike tegijate toetamist. See, et sponsoreerime tugeva ajalooga võrkpallikogukonda, on meie jaoks igati loogiline samm," sõnas Linnasaar.

Uue peatreeneri nime Tali veel avaldada ei soovi. "Selle uudisega läheb veel pisut aega, aga kõik tuleb omal ajal. Kindlasti on meie tasutajõud igati tasemel," rääkis ta.

Viimati hooajal 2014/2015 meistriliigas kaasa löönud meeskond osaleb tuleval hooajal Eesti meistrivõistlustel, Eesti karikavõistlustel ning Balti liigas.