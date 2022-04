Neidude U-17 koondis põhjanaabrite vastu ei saanud

Soome neiud haarasid eduseisu 18. minutil, kui Laura Oksaneni läbisöödu järel pääses edukalt löögile Emilia Ebnezer. Vaheajale siirduti soomlaste üheväravalises eduseisus ning teise kolmveerandtunni algul oli neil võimalus penaltist lüüa ka teine, ent Emilia Wegelius saatis palli üle väravaraamide. Ligi veerand tundi hiljem avas oma väravatearve Eesti: Aleksandra Orlova lõikas vahelt Soome kaitsjate söödu ning kuigi väravavaht tema pealelöögi tõrjus, söötis ta lahtiseks jäänud palli Vanessa Grutopile, kes realiseeris kindlalt. 2:1 lõppseisu vormistasid soomlased 80. minutil, kui avaväravale eeltöö teinud Oksanen saatis võrku Eesti väravavahi Katarina Elisabeth Käpa tõrje järel lahtiseks jäänud palli, vahendas jalgpall.ee.

Koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul anti põhjanaabritele täna korralik võitlus. "Soome on kindlasti turniiri üks tugevamaid vastaseid. Lõppseisuga kindlasti lõpuni rahule jääda ei saa - läheme igale mängule vastu sooviga võita. Leian, et kaitses tegutsesime mitmes olukorras päris edukalt ja ehitasime võistkondlikult üles häid rünnakuid. Ehk jäi täna palliga tegutsedes julgusest ja enesekindlusest puudu," rääkis Ševoldajeva.

Kuna tegemist on esimese turniiriga, kus 2006 ja 2007 sünniaastaga tüdrukud koos mängivad, on Ševoldajeva väga rahul, et mängud annavad võimaluse katsetada erinevaid kooslusi. "Kaks mängu on ees, mis tähendab, et saame erinevatel positsioonidel üle vaadata väga mitmeid mängijaid. Tahame neile anda võimalikult palju mänguaega ning võimalusel ka koha algkoosseisus, et näha, kuidas selle surve ja ülesandega hakkama saadakse. Seega – meie esimene ülesanne sel turniiril on saada mängijatest ja nende kooslustest võimalikult hea ülevaade. Enne järgmist kohtumist vaatame üle, millistes olukordades julgemalt ja millistes ettevaatlikumalt tegutseda ning katsume mäng-mängult tugevamaks saada," võttis peatreener eesmärgid kokku.

Neidude U17 koondist ootab sõprusturniiril ees veel kaks kohtumist: 7. aprillil kell 18.00 minnakse vastamisi Armeeniaga ning 10. aprillil kell 17.00 võetakse mõõtu Lätiga.