VIDEO: Eesti spordirahvas kutsub üles sõjapõgenikke toetama

"Sõja tõttu on Ukrainast põgenenud rohkem kui 4 miljonit inimest, jättes raske südamega selja taha oma kodumaa ja endise elu. Nendest üle 28 000 sõjapõgeniku on leidnud ajutise pelgupaiga Eestis. Spordirahvana toetame nende siinviibimist ning soovime, et neid võetakse sõbralikult vastu. Usume, et jõud ühendades suudame väljuda raskustest ja tõusta taas. Seega kutsume kõiki sõjapõgenikele toetust avaldama, sest ainult üheskoos saame sellest keerulisest olukorrast võitu," seisis EOK-i avalduses.

Teiste seas edastavad 6. aprillil videosõnumi #üheskoos EOK president Urmas Sõõrumaa, epeevehklemise olümpiavõitja Irina Embrich, kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter, murdmaasuusatamise olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi, freestyle-suusatamise olümpiapronks ja maailmameister Kelly Sildaru, sõudmise olümpiapronks Allar Raja, kulturist Ott Kiivikas, kahevõistleja Kristjan Ilves, sprinter Karl Erik Nazarov ning Eesti meeste jalgpallikoondis.

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul on oluline, et Eesti spordirahvas näitab üles oma hoolivust. "Tänases maailmas maksavad ühed inimesed meie rahu eest oma elu hinnaga. Meie võimuses on leevendada nende valu ja kergendada kannatusi kasutada selleks kõiki maiseid võimalusi," ütles Sõõrumaa.

Valge kaardi päevast saavad osa võtta kõik. Selleks:

Tee foto, kus näitad valgel paberilehel olevat sõnumit #üheskoos

Postita see foto 6. aprillil oma sotsiaalmeedia lehtedele, lisades juurde haaksõna #üheskoos ja täägi ära Instagramis @team.estonia või Facebookis "Olen Olümpiafänn".

6. aprilli tähistamise algatasid Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace. See päev keskendub spordi võimele muuta ühiskonda paremaks - sport suudab inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua. Päeva sümboliks on valge kaart - kui punane kaart tuleb spordis välja tõsise rikkumise eest, siis 6. aprillil näitavad spordiinimesed üle maailma valget kaarti, mis sümboliseerib tolerantsust, hoolimist ja positiivsust. Eestis on valge kaardi päeva eestvedaja EOK.