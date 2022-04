Jääpallur Eesti pronksisest koondisest: meil on hokimängijad ja iluuisutaja

Naiste jääpallis selgus maailmameister üheteistkümnendat korda ja kümnendat korda võitis kulla just kodujääl Växjös mänginud Rootsi, kes edestas A-grupis Norra, Soome ja USA koondist. Eesti võitis B-grupi pronksimängus 5:2 Šveitsi ja sai kokkuvõttes seitsmenda koha, nagu kahel eelnevalgi MM-l.

"See on ikkagi suurepärane, et suutsime oma seitsmendat kohta hoida," rääkis ERR-ile Eesti naiste jääpallikoondise mängija ja mänedžer Kristi Seppa. "See aasta jagati B-grupis esimest korda ka medalid välja, mis on hea, sest see annab B-grupi riikidele motivatsiooni. Kui A-grupi kõikides riikides on jääpalliväljakud ja seal tüdrukud mängivadki esimese spordialana jääpalli, siis kõigis B-grupi riikides on nende esimene spordiala jäähoki. Täpselt nagu meilgi, et meil on hokimängijad ja siis üks iluuisutaja."

Et kodune naiste hoki kandepind on kasvanud, siis leiti koondisse palju uusi noori ja naiskonna väravavaht Kai-Liis Kalmus valiti kogu B-grupi parimaks väravavahiks. B-grupis kestis matš kaks korda 30 minutit ja 11 mängijaga ideaalset ettevalmistust koondis teha ei saanud, sest Eestis pole ühtegi jääpalliväljakut.

"Kuna Eestis jääpalliväljakut pole, siis peame treenima hokiväljaku peal," jätkas Seppa. "Kuna jääpalliväljaku mõõtmed on aga kolm korda suuremad kui hokiväljaku omad, siis kokkumäng hokiväljaku peal on ikka hoopis teine, mis on jääpalliväljakul. Sellepärast oleme enne MM-i iga aasta käinud Soomes sõpruskohtumisel, kas siis Helsingis või Porvoos. Soomes on 15 jääpalliväljakut ja Helsingis on lausa kolm tükki neid."

Seppa on mänginud kõigil kolmel MM-il, kus Eesti naiskond järjest osalenud. Kahe aasta eest mängiti Norras väljas vihmasajuga. Eesti jääpallinaiskonna debüüt-MM-il Hiinas kogeti 2018. aastal aga kõva tuult ja külma.

"Siis toimus MM loodusliku järve peal. Väljas oli miinus 11 kraadi, koos tuulega miinus 19 ja korra oli nii tugev tuul, et kui väravavaht viskas palli minema, siis pall oleks oma väravasse tagasi tulnud," meenutas Seppa.

Nüüd Växjös sai koondis nautida esmakordselt võimsas sisehallis suurepärase kvaliteediga jääl mängu. Lisaks hokinaistele oodatakse ala proovima ja koondist täiendama tulevikus iluuisutajaid ja kiiruisutajaid.