Kahe vooru nädal toob tipplahingu Serviti ja Viljandi vahel

Juba kaks eelmist nädalat tõid ohtralt mänge meeste meistriliigas, kus peeti nii tavavoorud kui ka vahelejäänud kohtumisi. Sel nädalal ootab ees aga suisa kaks täisvooru ja tippkäsipalli näeb kõikjal, sest kõigil kuuel meeskonnal on ees üks kodumäng.

Tabelitipulahingus kohtuvad kolmapäeval Viljandi HC ja Põlva Serviti. Ehkki igal meeskonnal on veel üks edasilükatud mäng pidamata, annab liigatabel vahelduseks adekvaatse pildi, sest kõigil on kirjas 11 kohtumist. Põlva Servitil on liidrina 21 ja kuklasse hingaval Viljandi HC-l 20 punkti. Järgnevad HC Tallinn 11, SK Tapa seitsme, Raasiku/Mistra nelja ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper kolme silmaga.

Kalmer Musting: Viljandi on koduseinte vahel eriliselt hea

Kolmapäevases tippmängus võõrustab Viljandi Servitit, kellest viimases omavahelises mängus veebruaris just kodusaalis 21:20 jagu saadi. Siis oli tegu Balti liiga kohtumisega ning läinud nädalal õnnestus põlvalastel koduliigas mulkidest punkti võrra eest nihkuda, sest Viljandi viigistas Tallinnaga.

"Päris esikohamänguga veel tegu pole, sest laual on 18 punkti ja neist kuus Viljandiga mängudes. Aga loomulikult seisab ees oluline kohtumine ja seda võõral väljakul. Viljandi on koduseinte vahel eriliselt hea, meiegi pole neid seal tänavu võitnud," tunnustas Serviti peatreener Kalmer Musting vastast, kes pole 2022. aastal veel mängugi kaotanud.

"Valmistume väga tõsiselt ja vahepealsetest koosseisumuredest oleme ka üle saanud, ehkki mõni lonkav mees meil ikka veel on. Pigem on siiski mõtlemisainet, keda 16 mängiva palluri hulka võtta, sest eelmisel nädalal saime Hendrik Varuli pärast paarikuist pausi tagasi rivvi," lisas Serviti juhendaja.

Laupäevases voorus ootab Serviti külla vana kanget konkurenti Kehrat. Viis varasemat tänavust kohtumist lõppesid põlvalaste võiduga. Sarnaselt on Viljandi alistanud sel hooajal neljal korral Tapa, kelle kodusaali laupäeval külastatakse.

Võiduarve avanud Kehra loodab punktilisa ka Tallinna vastu

Noorenduskuuri läbiva HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi hooaja esimene liigavõit tuli eelmisel nädalal, kui Raasiku/Mistra pärast kaotatud poolaega 31:25 alistati. Enne seda oli kehralastel tabelis vaid üks punkt, aga see saadi just kolmapäevase vastase ehk HC Tallinna vastu veebruaris.

"Võiduarve avamine oli kahtlemata väga positiivne ja meile oli seda vaja, sest tahame ikka viimaselt kohalt tõusta. Raasiku vastu tuli õnnestumisi nii kaitses kui ka rünnakul. Võtsime riski ja kasutasime 7-6 taktikat algusest peale ning ilmselt üllatasime Jüri Leppa sellega," meenutas Kehra peatreener Mart Raudsepp nädalatagust võitu.

"Eks näis, millega suudame Tallinnat üllatada, aga peamegi punktilisa saamiseks kavalalt mängima ja ekstra vaeva nägema. Kodumäng ja eelmise nädala võit tõstavad ka mängijate eneseusku. Pealinlaste vastu oleme tänavu hästi hakkama saanud ja neilgi on hetkel võidupõud," vihjas Raudsepp tõsiasjale, et HC Tallinn on juba viis mängu võiduta.

Põnevust on eeldatavasti kolmapäeval oodata ka Arukülas, sest alles laupäeval pidasid Raasiku/Mistra ja Tapa ülipingelise heitluse, kust tapalased 31:30 võitjana väljusid. Raasiku on meistriliigas kaotanud kaheksa kohtumist järjest, Tapa tõusis aga laupäevase võiduga vaid nelja punkti kaugusele esikolmikust.

Meistriliiga 13. ja 14. voor sel nädalal:

6.04. 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – HC Tallinn (Kehras)

6.04. 19:00 Raasiku/Mistra – SK Tapa (Arukülas)

6.04. 19:00 Viljandi HC – Põlva Serviti (Viljandis)

9.04. 16:00 Põlva Serviti – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Põlvas)

9.04. 19:00 HC Tallinn – Raasiku/Mistra (Kalevi spordihallis)

9.04. 19:00 SK Tapa – Viljandi HC (Tapal)