Venemaa triatleedid Tallinnas võistelda ei saa, mujal neutraalse lipu all küll

"Eesti Ironmani korraldusmeeskond on solidaarne Ukraina inimeste, sportlaste ja kogukonnaga ning mõistab Venemaa võimude tegevuse sel sügavalt murettekitava rahvusvahelise kriisi ajal hukka," seisab ürituse koduleheküljel registreerimise juures.

"Eesti kultuuriministeerium on ka teatanud, et kuni Venemaa pole Ukraina vastu sõjalist tegevust lõpetanud, ei saa Venemaa ja Valgevene kodanikud Eesti Vabariigis spordivõistlustest osa võtta, isegi neutraalse lipu all."

"Seega ei saa sportlased, kes on Venemaa Föderatsiooni või Valgevene kodanikud, selle aasta Ironmani või Ironmani 70.3 võistlustel osaleda," jätkab Ironmani kodulehekülg.

"Kuigi mõistame, et nende sammudega tekitatakse Venemaa ja Valgevene sportlaste jaoks keeruline olukord, siis usume, et need on meie ürituste terviklikkuse kaitsmiseks vajalikud ja näitavad üles solidaarsust Ukraina rahvaga, kes võitlevad oma kodumaa eest."

Otsus välistab Venemaa ja Valgevene sportlaste Tallinnas võistlemine, aga Ironmani sari tervikuna säärast otsust teinud pole, vaid lubab neutraalse lipu all starti ka Venemaa ja Valgevene kodanikud.

Tallinna Ironman toimub sel aastal 6. augustil.