Peeter Pruus võidutses Hispaania mitmepäevasõidul

Kolme päeva kokkuvõttes oli Pruusi võiduajaks kaheksa tundi, 25 minutit ja 19 sekundit. Teise koha sai Ever Alejandro Gomez Dias (+0.02) ja kolmanda Lachlan Morton (+0.12). Neljanda kohaga pidi leppima Miquel Faus Juan (+0.15), vahendab EJL.ee.

"Esimene etapp kulges kenasti – tunne oli üpris hea, kõik mehed olid värsked. Üritasin tempot peal hoida. Kui Bullsi tiimi mees rehvi lõhkus, jäime kolmekesi. Kusagil metsas jäi Cannondale'i mehega vahe sisse, seega hoidsime jätkuvalt tugevat tempot peal. Siledal tundsin ennast tugevalt ja võtsin pikemaid vahetusi. Kaaslasest küll ei saanud, kuid olin üpris kindel, et sprindis olen temast tugevam. Vedasingi ees viimased kaks kilomeetrit ja alustasin spurti esimesena. Võitsin üpris kindlalt," rääkis Pruus.

"Teisel etapil oli suhteliselt sama stsenaarium, saime neljakesi eest ära. Olin kõik etapid läbi sõitnud ja teadsin, kus peab ees olema, see aitas palju," jätkas Pruus. "Kusagil 20. kilomeetril tundsin, et tagarehv on pehme. Ei tahtnud päris kohe seisma jääda, seega sõitsin esimese tehnilise abi punktini ja pumpasin tagatehvi täis. Õnneks jäi "piimaga" pidama, sest auku sõidu ajal ülesse ei leidnud, muidu oleks ära parandanud. Varujooks läks mul kodus juba eelmisel õhtul alla, seega polnud mitte millegi vastu vahetada. Kaotasin omajagu aega, aga pääsesin just enne järgmist gruppi liikuma. Olin veidi närviline, mispärast panin kõva tempo peale. Endale üllatuseks sain kaks meest üpris kiiresti kätte. Bullsi tüüp oli vahepal rünnanud, aga paistis ees. Seega hoidsime kõva tempot ja varsti olime kõik jälle koos."

"Nii me siis sõitsime – kedagi maha ei õnnestunud jätta ja saime alati uuesti kokku. Kõik jäi lõpu peale. Jalad olidviimase osa peal üpris valulikud Läksin sprintima sama taktikaga nagu päev varem, jälle eest, kuid kahjuks mõned käigud viskasid üle ja pidin maksimaalse ülekandega sprintima," jätkas Pruus. "Bullsi mees tuli mööda ja sain teise koha, kuid üldarvestuses jäin liidriks."

"Teadsin, et viimane päev tuleb raske, sest seal olid natuke pikemad tõusud. Hommikul oli jahe, stardis kolm kraadi. Määrisin jalad soojenduskreemiga sisse ja lihased olid kohe mõnusalt soojemad. Kohe esimesele raskele tõusule jõudes ründas Boliivia mees, kes oli oma kerge ratta ja kehakaaluga päris ronija tüüpi," ütles Pruus. "Kogu grupp ehmus sellisest tugevast rünnakust. Raske oli talle "saba" peale saada. Panin siiski oma tempo peale ja püüdsin ta uuesti kinni. Taga oli väike vahe sees, kuid tõusu üleval olime uuesti viiekesi koos."

"Kartsin natuke viimast pikemat tõusu, kus Boliivia mees kohe rünnaku tegigi. Hoidsin pea karge ja püüdsin ta oma tugeva tempoga kinni. Nii käisime edasi-tagasi mitu korda. Tõusu lõpus läksin ise ette ja hoidsin tugevat tempot peal, aga maha keegi ei jäänud," jätkas Pruus. "Olime kolmekesi Bullsi ja Boliivia mehega ning sealt jäi lõpuni veel üheksa kilomeetrit – kaks väikest põntsu ja viimased viis kilomeetrit oli sile. Olin enesekindel, et ilma tehniliste probleemideta keegi mind maha ei raputa. Asfaldile jõudes üritasin laskumisel korra rünnata, aga ilma õnnestumiseta. Hoidsin ees tempot, Boliivia mees käis korra läbi ning Bullsi tüüp istus ainult taga. Asi jäi uuesti lõpu peale. Teadsin, et kokkuvõte on minu. Võib-olla vedasin natuke liiga palju, sest Bullsi mees tuli tagant hooga. Sain tuulde, aga jalgades enam palju värskust polnud. Viimases kurvis oli Boliivia mees ka kõrval, aga suutsin teda edestada. Etapilt teine koht, kuid kokkuvõttes võit."

Pruusi järgmine võistlus on 14.-17. aprillil sõidetav Volcati mitmepäevasõit.