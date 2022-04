Baskimaa velotuuril haaras ohjad Roglic, Kangert 61.

Kuigi distants oli lühike, siis üsna tehniline ja lõpukilomeetril pidid ratturid võtma ka munakivitõusu. Olümpiavõitja Roglic saavutas keskmiseks kiiruseks 45,980 km/h.

"See oli kümneminutiline pingutus, nii et lõpuks vahed suured ei olnud. Aga alati on hea sõita väikese eduga, kuigi see midagi ei tähenda," lausus Jumbo-Visma meeskonna rattur.

Ainsa Eesti ratturina UCI kõrgeima kategooria velotuuril osalev Tanel Kangert (BikeExchange - Jayco) näitas avaetapil 61. aega. Roglicile kaotas ta 45 sekundiga.

Baskimaa velotuur koosneb kuuest etapist. Teisipäeval ootab rattureid marsruut Leitza - Viana (207,6 km). Selle jooksul ületatakse üks teise ja kaks kolmanda kategooria tõus, aga viimased kilomeetrid kulgevad pigem allamäge.

Roglici ja Evenepoeli kõrval löövad favoriitidest kaasa ka veel näiteks prantslane Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl), taanlane Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ja britt Adam Yates (Ineos Grenadiers).