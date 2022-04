FOTOD | President Karis tänuüritusel olümpiasportlastele: ärge kaotage ideaale

President Alar Karise tervitus Pekingis taliolümpiamängudel osalenutele:

"Head sportlased, treenerid, Eesti Olümpiakoondis, aitäh teile.

Aitäh, et hoidsite Eesti lippu kõrgel ja tegite oma parima. Aitäh, et vaatamata koroonast tingitud heitlikele hooaegadele leidsite endas usku ja lootust end siiski proovile panna. Aitäh, et lõite lugematutes Eestimaa kodudes elevust, ühtehoidmist ja kaasaelamist. Aitäh, et näitasite, et Eesti riigil on suurepärased sportlased, treenerid ja taustajõud. Olen teie üle uhke.

Esmakordselt jõudsid Eesti sportlased taliolümpial esikümnesse kolmel erineval alal. Kelly pronksmedal ja neljas koht, Marteni 7. koht ja Kristjani 9. koht pole ju sugugi paha tulemus. Aga kuidas meil tegelikult läks, teate ilmselt kõige paremini teie ise. Kes kuidas oma sooritusega rahule jäi, mida sellest kogemusest õppis ja millist tarkust edasiseks kaasa võttis.

Olümpiaideaalid ei põhine poodiumikohas või kullasäras, vaid endast parima andmises, enese ületamises, vaimu ja keha pingutamises. Samuti kuulub olümpia väärtuste filosoofiasse omavahelised sõbralikud suhted, solidaarsus ja vaimsus. Ja kolmas olümpia ideaal on austus. Austus nii kaasvõistlejate, reeglite kui heade tavade vastu.

Selliseid ideaale vajab maailm pärast Pekingi taliolümpiamänge muutunud maailmas veel enam. Kui kaovad need tegelikult üldinimlikud ideaalid, siis jäävad vaid ego, maksimaalne tulemus mistahes hinnaga, võim ja positsioon.

Ärge kaotage neid ideaale. Ärge kaotage usku endasse ega töö- ja eneseületamise tahet. Eesti tunneb teie üle uhkust. Aitäh."

Sportlaste nimel võttis sõna olümpiapronks Kelly Sildaru. "Tuleb tunnistada, et Pekingi olümpiamängudel ma kõigi siinviibivate sportlaste ja treeneritega ei kohtunudki. Seega on hästi tore, et just praegu võtab meie president selle aja ja kutsub kõik olümpiasportlased kokku ning me saame taas meenutada oma võistlusi, oma lugematuid koroonateste, oma võitlust külmakraadidega ning oma erinevaid emotsioone, mida Pekingi olümpiamängud pakkusid. Kõik need tunded on tähtsad, erilised ja väärt mäletamist," ütles ta.

"Aitäh siinolijatele, kes te meile Pekingis, ka nendel varastel hommikutundidel, kaasa elasite. Meiega ühes rütmis hingamine ning meie võistluste jälgimine andis meile jõudu ja tuge. Mulle läks isiklikult väga korda, kui sain teada, kui paljud inimesed varahommikul minu võistlustele kaasa elasid. See oli hästi armas ja tegi südame väga soojaks!"

EOK president Urmas Sõõrumaa tänas omakorda Sildarut, et freestyle-suusataja oli meile kõigile eeskujuks selles osas, et Sildaru tundis nii siiralt rõõmu sellest, mis tal oli (pronksmedal), mitte ei muretsenud selle pärast, mis võinuks olla.