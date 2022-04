Eesti Jalgpalli Liit saatis Ukrainasse toiduabi

Summa koguti tänu annetajatele ja A. Le Coq Arenal toimunud Eesti - Küpros mängu külastajate piletitulule ning kokku kogunes 50 331 eurot ja 50 senti, mille eest soetas EJL 32 alusetäit erinevaid toiduaineid. Sinna hulka kuulusid pika säilivusajaga tooted nagu spagetid, kaerahelbed, lihakonservid, lastetoit, smuutid, kõva juust, erinevad lihatooted jms.

EJLi peadirektor Tõnu Sirel avaldas tänu kõigile osapooltele, kes aitasid saadetise kokkupanemisele kaasa. "Möödunud nädalal said asjad komplekteeritud ja auto asus teele pühapäeval. Kohale peaks kaup jõudma teisipäeva pärastlõunal. Aitäh kõigile annetajatele ja toidutootjatele, kes kaubaga varustasid. Loodame, et see saadetis aitab veidi leevendada Ukraina inimeste keerulisi tingimusi," sõnas Sirel.

Veoauto aitasid kaubaga täita Valio, Rannarootsi, Maks ja Moorits, Tartu Mill ja Salvest. Transporditeenust pakkus DSV ning selle eest tasumisel aitas Sportland.