Suusataja Martin Himma uuest rollist: lahe vaadata, kuidas kõigil silmad säravad

Teearu oli parim lühikeses ja pikas sprindis, 7,5 km klassikatehnikadistantsil ning 10 km ühisstardist vabatehnikasõidus.

"Ma võtsin haigeks jäänud treenerilt vastutuse üle. Mõtlesin, et okei - lähen vaatan, kuidas on ise treener olla. Minu ülesanne oli vaadata, et ta jõuaks õigel ajal starti, et kõik info oleks teada ja suusad õigel ajal määritud," selgitas Himma ERR-ile.

"Mina ise jäin väga rahule Hansu sooritusega - neli kulda räägivad enda eest. Taktikaliselt saime sprindis kõik jutud räägitud. Rääkisin talle ära, kuidas tal oleks parem võimalus võita ja täpselt seda ta tegi - ei saa kurta."

Himma lisas, et ka tema ema tegeleb erivajadustega inimestega, nii et natuke on ta teemaga kokku puutunud. Aga pigem on siiski tegemist uue kogemusega. "Hästi lahe oli vaadata, kuidas kõigil silmad säravad," lisas Himma.

"Kui oli autasustamine ja Prantsuse hümn, siis kõik laulsid. Nauding inimestel oli hoopis midagi teist kui tavavõistlustel. Neli korda sai Eesti hümni ka ja väga lahe oli ise seda kuulata ja Hansul oli ka pisar silmas."