TV 10 Olümpiastarti etapil püstitati uus kuulitõukerekord

Kolmel vabariiklikul etapil, mis toimusid Võrus, Tallinnas ja Tartus, on välja jagatud 23 võiduauhinda ja sisehooajal sündis ka üks TV 10 Olümpiastarti sarja rekord. Selle püstitas nooremate poiste vanuseklassi kuulitõukes 12-aastane Konrad Kruuse.

Audentese Erakooli õpilane tõukas kuuli 15 meetri ja 94 sentimeetri kaugusele, ületades senise sarja rekordi pea meetriga. "See on kindlasti emotsionaalne ja tundsin võistlustel, et tahan 15 ja sarja uut rekordit saada. Tuligi ja olen selle üle väga õnnelik," lausus päevakangelane ise ERR-ile.

Erki Noole Kergejõustikukoolis harjutav Konrad alustas sporditeed just Tartus, kus teenis oma esimese alavõidu TV 10-s. "Üheksa aastat tagasi, kui elasin Tartus ja tulin siiasamasse kohta, siis see oli mu esimene hall, kus tegin trenni. Siis terve selle aja olen teinud trenni ja aasta olen keskendunud võistlustele," sõnas ta.

Konradi treener Kädy Tänav (Tänak) näeb õpilasel suurt potentsiaali tõuke- ja heitealadel. Tartus sai ta alavõidu 65 poisi konkurentsis. Sarja vabariiklikud etapid annavad noortele kõva võistluskogemuse.

"Ta oli kuulitõukes neljandas grupis. Eks tahe oli juba esimeses grupis olla võistlusvalmis ja hakata tõukama, aga tegelikult oli ooteaeg väga pikk," lausus treener. "Kohalikel võistlustel seda ooteaega ei ole, aga vabariiklikul tasemel on oluliselt keerulisem tõugata, sest noored ei jaksa oodata nii kaua."

Konradi võistlusele elas kaasa ka isa, Eesti maaeluminister Urmas Kruuse, kes hindab kõrgelt just spordi abil arendatavat tahtejõudu. "Minule meeldib see väga, sest TV 10 Olümpiastarti on olnud fenomenaalne," sõnas poliitik. "Teame erinevaid Eesti tippsportlasi, kes on sellest sarjast välja kasvanud. Kui esialgu ei ole tulemused kõige paremad, siis näeme, kuidas pika töö ja tahtega jõutakse tippu."

Selle hooaja neljas etapp on 21. mail Kadrioru staadionil ja mitmevõistluse finaal 14.-15. juuni Rakveres. Siis jagatakse samuti auhindu, mis meelde jäänud sarnaselt paljudele varasematele võitjatele ka tänavu sise-MM-il 60 meetri sprindis neljanda koha saanud Karl Erik Nazarovile.

"Ma mäletan, et nätsupakke oli alati korralikult. Kui nädalavahetusel oli TV 10 etapp ja sai nätsupakke, siis läksin alati natuke varem kooli ja jagasin kõikidele klassikaaslastele nätsu ja šokolaadi," meenutas ta. "Kui mina võistlesin, siis sai väikseid MP3-mängijaid ja kui jäi neid üle, siis sünnipäeval kinkisin neid sugulastele. Need auhinnad motiveerisid mind ka."

Tulevikus võiks sõpradele-sugulastele näidata ehk tiitlivõistluste medalit. "Kaks korda olen jooksnud tiitlivõistluste finaalis. Aga õlgadel on kerge. Järgmised tiitlivõistlused tulevikus võiks mõne medaliga tulla, et midagi oleks kaelas näidata ka."