Marten Liivi koostöö hollandlastega jätkub

"Mul on väga hea meel jätkata koostööd tiim IKO-s ning treenerite Erwin ja Martin ten Hovega," lausus 2020. aastal IKO-ga koostööd alustanud Liiv uisuliidu pressiteate vahendusel.

"Tegemist on professionaalse tiimiga, kus ma tunnen ennast juba väga koduselt, mul on usku nende treeningmeetodisse ja arengusse."

IKO poolt lisati, et Liiv on näidanud end maailma paremikku kuuluva uisutajana, kes jõudis olümpial seitsmendaks ja saavutas Calgary MK-etapil viienda koha.

"Ta on viimase kahe aasta jooksul teinud väga tugeva arengu ja meil on usku, et järgmistel aastatel me näeme teda juba poodiumil," kommenteeri koostöö jätkamise otsust.