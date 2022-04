Tüli Eesti Kardiliidu ja Eesti Autospordi Liidu vahel: koostöövaimu ei leita

Veidi rohkem kui kuu aega enne kardispordi Eesti meistrivõistluste planeeritud algust ei ole meistrivõistlustel korraldajat. Selle põhjuseks on kardikogukonna ja Eesti Autospordi Liidu vahel tekkinud tüli. Mida osapooled teineteisele ette heidavad ja kuidas keerulisest seisust välja tulla? Kardiliidu ootustest räägib Priit Karjus, autospordiliidu visiooni tutvustab aga Janis Kaal. Saatejuht on Johannes Vedru.

Kui võrrelda autospordi erinevaid alasid Eestis, võib tõdeda, et üks esinduslikumaid ja edukamaid on olnud kardisport.

Kohalikud meistrivõistlused tunduvad kõrvaltvaataja jaoks atraktiivsetena. Kodumaa sarjadest kasvab välja perspektiivikaid võidusõitjaid, viimastel aegadel on kõige rohkem juttu olnud Markkus Kajakust, kes väga konkurentsivõimeline ka ülemaailmsetel võistlustel.

2022. aasta kevadeks on aga kardisport jõudnud Eestis päris tõsisesse kriisi. Veidi rohkem kui kuu aega enne kardispordi Eesti meistrivõistluste planeeritud algust on seis segane. Selle põhjus on suurt osa Eesti kardikogukonda koondava Eesti Kardiliidu ja Eesti Autospordi Liidu vahel tekkinud tüli.

Konflikti sisust räägime peagi pikemalt, kuid kõigepealt meistrivõistlustest. Kardispordil on suur roll just noorte võidusõitjate arendamisel, mis tähendab, et meistrivõistluste ärajäämine annaks ju hoobi just järelkasvule.

Mida teab tänavuste Eesti meistrivõistluste toimumisest Eesti Kardiliit?

"Kõige kurvem ongi asja juures see, et mitte mingisugust informatsiooni täna Eesti meistrivõistluse kohta ei ole olemas. Kuna autospordiliit võttis veebruari alguses sellise pikalt kehtinud mandaadi kardispordi juhtimise kohta tagasi ja kuni tänaseni ei ole mitte midagi asemele pakutud. EAL-i kardikomitee nii-öelda siis uute liikmete kaudu on öelnud, et kavas on Eesti meistrivõistlused korraldada, aga lõplikku selget arusaamist, milline on ajakava ja millistel radadel peetakse võistlusi, ei ole tänaseni selgunud" rääkis Eesti Kardiliidu juhatuse liige Priit Karjus.

Eesti Autospordi Liidu juhatuse liige Janis Kaal kinnitab, et meistrivõistlused toimuvad ning muretseda pole tarvis.

"Edasiminekuks on kõige olulisem arusaam, et kardisport ei katke, vaid lähebki edasi. Algaval nädalal on meil kindlasti olemas kogu vajalik informatsioon, mis võistlejatele oluline. See tähendab kalendrit, see tähendab reegleid, see tähendab võistlusjuhendit ja muud juurdekuuluvat informatsiooni," rääkis Kaal.

"Tegelikult ei ole see päris nii, et nüüd ka seesama Eesti kardiliidu liikmeskond on täielikult kõrvale astunud, et osa korraldajatest tulebki sellesama kardiliidu enda tänaste või eilsete liikmete hulgast. Ega teadmine on kindlasti selle sama seltskonna käes," lisas ta. "Kindlasti võtame maha selle hirmu, mida on püütud tekitada, et kaovad ära senised meistrivõistluste klassid. Vastupidi - algusest peale oleme rõhutanud, et nendega läheme edasi, aga kindlasti anname täna võimaluse ka teistele populaarsetele klassidele."

Niisiis on kahe osapoole nägemus ja informatsioon praegusest asjade seisust pehmelt öeldes erinev. Eesti meistrivõistlused on selle kirjeldamiseks üks, aga praktikas võib-olla isegi olulisim näide.

Keerulise olukorra peapõhjus peitub käesoleva aasta veebruarist muutunud kardispordi juhtimise süsteemis.

Eesti Kardiliit kui kardiklubide ja kogukonna ühendaja on autospordisüsteemis varasemalt aastakümnete jooksul olnud paljude autospordialadega võrreldes erinevas staatuses. Kardiliidu juhtorganeid on liikmed iseseisvalt valida saanud, samal ajal on tehtud koostööd Eesti Autospordi Liiduga. Praktikas tähendas see, et Eesti kardispordi sisuline juhtorganisatsioonina tegutseski Eesti Kardiliit.

Veebruaris senine süsteem muutus. Sellega läks kardispordi juhtimine ja arendamine otsesemalt Eesti Autospordi Liidu kätte. Tänaseks on Eesti Autospordi Liidu juurde moodustatud alakomiteena kardikomitee. Eesti Kardiliitu olukord selgelt pahandab. Erinevalt kardiliidu juhtorganitest ei vali autospordiliidu juures tegutsevat kardikomiteed nende kogukonna liikmed. Määramisõigus on Eesti Autospordi Liidu juhatusel.

Kindlasti tuleb kogu olukorra puhul rääkida ka kommunikatsioonist. Eesti Autospordi Liit oli plaanist kardispordi juhtimine ümber korraldada märku andnud eelmisel aastal. Jaanuaris osalesid Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikmed Janis Kaal ja Kuldar Sikk Eesti Kardiliidu üldkoosolekul.

Eesti Kardiliit on väljendanud, et jaanuarikuise koosoleku järel lepiti kokku läbirääkimisi jätkata, kuid Autospordi Liidu juhatuse veebruarikuine otsus, millega senist süsteemi muudeti, tehti kardikogukonna selja taga.

Kuula pikemalt Vikerraadio saatest "Spordipühapäev".