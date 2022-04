Roosiorg teenis MM-etapil punktilisa, Vettik EM-sarja kokkuvõttes neljas

MM-etapi MXGP klassi avasõidus tegi Roosiorg korraliku stardi ja pääses kohe punktikohale top 20 sisse. Finišisse jõudis Roosiorg 20., mis andis talle ühe punkti, vahendas msport.ee.

Teises sõidus oli eestlane sõidu esimese poole taas punktikohal, kuid sõidu teine pool läks raskemaks ning nii jäi ta punktidest napilt ilma. Roosiorg lõpetas teise sõidu 21. kohal.

Etapi kokkuvõttes teenis 47 punktiga esikoha Jorge Prado, kellele on see hooaja esimene etapivõit. Teiseks tuli 45 punktiga Tim Gajser ja kolmandaks 40 punktiga Brian Bogers. Roosiorg sai ühe punktiga 23. koha. Sarja üldarvestuses on Roosiorg kolme punktiga 32. kohal. Liidrikohal on 186 punktiga Gajser.

Teisel EM-etapil lõpetas Vettik laupäevase avasõidu viiendana, kuid karistuse tõttu kukkus eestlane kümnendaks. Teist võistlussõitu alustas ta suurepärase stardiga. Vettik suutis esikohta hoida kolm ringi, kuid lõpuks lõpetas ta teise sõidu viiendanda.

Etapi kokkuvõttes teenis Vettik 27 punktiga kaheksanda koha. Jörgen-Matthias Talviku saavutas 20 punktiga 11. koha. Etapivõidu teenis 50 punktiga Rick Elzinga, teine oli 40 punktiga Lucas Coenen ja kolmas 38 punktiga Cornelius Toendel. Kahe etapi järel on Vettik 60 punktiga neljandal ja Talviku 51 punktiga kuuendal kohal. Liider on 93 punktiga Elzinga.