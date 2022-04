Lowry sai Miamiga endise koduklubi üle võidu

Lowry arvele jäi oma endise meeskonna vastu 16 punkti ja 10 korvisöötu, Max Strus viskas kõik oma 23 punkti teisel poolajal.

"See on midagi, mida ma kavatsen kaua kalliks pidada," ütles Lowry pärast seda, kui ta pärast kahte aastat jälle Torontos mängides endise klubi ja fännide poolt soojalt vastu võeti. ''Ma sain võidu, nii et see muutis asja paremaks. Isegi kui ma poleks võitnud, oleks see olnud suurepärane õhtu, eriline õhtu.''

Lowry liitus Toronto klubiga 2012. aastal, Miami ridadesse suundus ta alles eelmisel augustil. Igatsevad Raptorsi fännid võtsid ta vastu püsti aplodeerides ning klubi poolt tehtud tribüütvideoga.

Kyle Lowry receives a tribute in his return to Toronto pic.twitter.com/uyznzBIOPj — NBA TV (@NBATV) April 3, 2022

Võitjate poolelt viskas oma hooaja rekordi 21 punkti Victor Oladipo, Tyler Herro kogus 18 ja Bam Adebayo 16 punkti. Sellega võitis Heat neljanda järjestikuse kohtumise ja nüüd juhitakse idakonverentsi tabelit. Igal meeskonnal on jäänud pidada kolm mängu.

Toronto eest teenisid Fred VanVleet ja Pascal Siakam kumbki 29 punkti ning Scottie Barnes ja Gary Trent Jr mõlemad 19. Torontole tähendas see kuue mängu jooksul esimest kaotust ning hetkel asutakse tabeli kuuendal real.

Tulemused:

Boston - Washington 144:102

Milwaukee - Dallas 112:118

Los Angeles Lakers - Denver 118:129

Indiana - Detroit 117:121

Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 108:112

Orlando - New York 88:118

Houston - Minnesota 132:139

Oklahoma City - Phoenix 117:96

San Antonio - Portland 113:92

Toronto - Miami 109:114

Sacramento - Golden State 90:109

Los Angeles Clippers - New Orleans 119:100