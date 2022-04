Žalgirise legend Jankunas lõpetas võidukalt Euroliiga karjääri

Korvpalli Euroliigas lõpetas põhiturniiri võidukalt Kaunase Žalgiris, kui alistas 103:98 (23:14, 22:18, 15:35, 28:21, 15:10) Serbia klubi Crvena Zvezda. Leedu korvpallilegend Paulius Jankunasele tähendas see karjääri viimast kohtumist Euroliigas.

Vaid 15 sekundit enne lõppu juhtis Crvena Zvezda 87:82, kuid lisaajale läinud kohtumise võitis 103:98 kodumeeskond. Just Jankunas mängis lisaaja otsustavatel hetkedel olulist rolli, kui viskas kaheksa punkti. Kokku teenis 37-aastane leedukas 13 punkti ja seitse lauapalli.

"Tunnen end hästi. Tahan tänada fänne, keda oli täna väga palju kohal. Nende nimel mina ja kogu võistkond mängibki," sõnas Jankunas peale mängu.

Jankunas alustas Euroliigas mängimist 2003. aastal. Vaid 2009/2010 hooajal kuulus ta Moskva Himki ridadesse, kõik ülejäänud hooajad mängis ta Žalgirise eest. Leedu legendi nimel on Euroliigas mitu rekordit. 392 mänguga on ta on pidanud enim kohtumisi, samuti võtnud enim lauapalle (2010). Kõigi aegade skooritegijate edetabelist leiab ta 3241 punktiga seitsmendalt kohalt.

Kaunase Žalgiris lõpetas tänavuse Euroliiga hooaja kaheksa võidu ja 20 kaotusega. Crvena zvezdal, kellel kirjas 11 võitu ja 16 kaotust, on pidada veel üks lahing.