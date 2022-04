Barcelona tõusis teiseks, Itaalias ohustab tabelitippe Milano Inter

Hispaania jalgpalli kõrgliigas alistas FB Barcelona 1:0 Sevilla FC, tõustes liigatabelis teisele reale. Itaalia kõrgliigas sai Milano Inter võõrsil 1:0 jagu Torino Juventusest ning nüüd on vahe tabeliliidritega kolm punkti.

Hispaania kõrgliiga kohtumises Barcelona ja Sevilla vahel teenis esimesel poolajal Sevilla penalti, posti tabas Barcelona mängija Gerard Pique, kuid teisele poolajale mindi vastu väravateta. Barcelona võidu kindlustas 72. minutil 19-aastane Pedri ning sellega on tiim kaotusteta olnud 14 mängu järjest.

Võiduga tõusis Barcelona tänu parematele väravate vahele 57 punktiga teiseks, kuid tabelis on sama palju punkte ka Atletico Madridil ja Sevillal. Viimane neist langes teiselt realt neljandale. Kindlalt jätkab liidripositsioonil Real Madrid, edu järgnevate tiimide ees on 12 punkti.

Ühe väravaga piirdus ka Itaalia kõrgliiga tasavägine kohtumine tabelinaabrite Torino Juventuse ja Milano Interi vahel. Otsustavaks sai külalistiim Interi penalti avapoolaja üleminutitel. Esimesel katsel Hakan Calhanoglu võimalust ära ei realiseerinud, kuid vastaste poolse määruste rikkumise tõttu, sai Inter korduslöögi. Kahte järjestikust eksimust türklane endale ei lubanud ning sellega saadi võõrsilt magusad kolm punkti.

Võiduga on nüüd kolmandal kohal oleva Interi vahe tabeliliidritega kolm punkti. Ette jäävad AC Milan ning Napoli, kellel võrdselt 66 punkti, kuid teisel real olev Napoli on mõlemast tabelinaabrist pidanud ühe mängu enam. Juventus, samuti ühe mänguga rohkem, on 59 punktiga neljas.