Vahe taas 12 punktile viinud PSG suur kolmik tegi võidumängus skoori

PSG läks Neymari ja Kylian Mbappe väravatest pool tundi kestnud mängu järel 2:0 juhtima, teisel poolajal lisasid mõlemad mehed veel ühe tabamuse ja ühe korra sahistas külalismeeskonna võrku ka Lionel Messi. Lorient' ainsa tabamuse eest hoolitses Nigeeria ründaja Terem Moffi.

Suure võiduga taastas PSG Prantsusmaa kõrgliigas 12-punktilise edumaa. 68 punkti kogunud Pariisi hiiu järel on teisel kohal Marseille, 53 punkti on kogunud Rennes ja 51 silma on nii Strasbourg'il kui Nice'il.

Kaheksa vooru enne hooaja lõppu juhib väravalööjate edetabelit Monaco ründaja Wissam Ben Yedder 18 tabamusega, Mbappe ja Rennes'i pallur Martin Terrier on löönud 17 väravat.