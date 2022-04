Raskest seisust võitnud Bobrov: tempovahetusega sain rohkem torkeid teha

Kullamatši Salmi ja 2020. aasta Eesti meistri Bobrovi vahel alustas selgelt paremini Salm. Endine vehklemisliidu peasekretär, kes tänagi rohkem treener kui sportlane, läks väga kiiresti 7:3 ette. Bobrov suutis korraks viigistada, kuid 14:12 eduseisul oli Salmil võimalik meistritiitel kindlustada. Bobrovi närvid pidasid vastu. Kohtumine läks otsustavale torkele, mille tegi noorem mees.

"Ma tean, mida ta teeb: ma ei saanud teha torget sinna, kuhu tahtsin teha. Vahetasin lihtsalt relva ja mõtlesin, et vahetan siis ka tempot. Sellega sain rohkem torkeid teha," ütles Bobrov ERR-ile.

"Kahjuks 14:12 seisult hakkasin võidu peale mõtlema ja see sai mulle saatuslikuks. Kiirustasin, Bobrov karistas selle ilusti ära," tõdes Salm.

Poolfinaalis oli Salm torgetega 15:11 alistanud oma vennapoja, 17-aastase Markus Salmi. Just Markus Salm on sel aastal teinud Eesti meesvehklejatest vahest kõige märgilisemaid tulemusi. Juunioride EM-il oli ta kaheksas ja juunioride MK-etapil kolmas.

"MK-etapil oli konkurentsi natuke vähem, aga siiski on see MK-etapp. Oli päris raske võistlus, tegin seal päris hästi. EM-il on kõik koondiste parimad kohal: tulla seal kaheksa hulka on päris hea tulemus," rääkis Markus Salm.

Alaliit ongi meeste epeevehklemises pannud fookuse noorele põlvkonnale. Täiskasvanute koondise peatreeneri ametit täidab Sergei Bobrov ja juunioride koondise peatreeneri positsiooni Juhan Salm.