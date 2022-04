Transi üle raske võidu saanud Flora jätkab täiseduga

Ligi 250 silmapaari ees peetud kohtumise ainsa värava lõi 21. minutil Rauno Alliku, kes realiseeris Sergei Zenjovi söödule järgnenud üks-üks olukorra.

Flora on võitnud kõik viis seni peetud kohtumist väravate vahega 16:3 ja on 15 punktiga ka tabeliliidriks. Ka tiitlikaitsja Levadia jätkab täiseduga, nemad on võitnud neli kohtumist. 12 punkti on koos ka Nõmme Kaljul, kellel on tabelis aga ka üks kaotus.

Teises pühapäevases mängus lähevad vastamisi Kuressaare ja Pärnu Vaprus, otseülekannet näeb alates 16.45-st ETV2 ja ERR-i spordiportaali ekraanil.