Celtic alistas põlise rivaali Rangersi ja astus meistritiitli lävele

Kodumeeskond Rangers alustas mängu maruliselt ja läks juba kolmandal minutil kahe kuu eest Juventusest Glasgowsse kolinud Aaron Ramsey väravast juhtima, aga Tom Rogic viigistas vaid neli minutit hiljem.

Kaitsja Cameron Carter-Vickers viis kaks minutit enne vaheaega ette Celticu ja kuigi teisel poolajal tegid mõlemad väravavahid häid tõrjeid, rohkem väravaid ei löödud. Celticul on kuus mängu enne hooaja lõppu koos 79 punkti, Rangers kaotab neile nüüd kuue silmaga. Kolmandal kohal olevat Heartsi edestab Celtic juba 25 punktiga.

Eelmisel kevadel lõpetas Rangers Celticu üheksa hooaega kestnud valitsusaja, võites oma 55. Šotimaa meistritiitli. Celticul on auhinnakapis 51 tiitlit, järgmised parimad meeskonnad on riigi meistriks kroonitud neljal korral, neist viimati toona Alex Fergusoni käe all mänginud Aberdeen hooajal 1984/85.