NHL-i raudmehe uskumatu seeria sai lõpu

Yandlei seeria algas 2009. aasta märtsis ning kuni selle nädala laupäevani mängis ta 989 järjestikuses kohtumises, mis on NHL-i kõigi aegade rekord. Kuigi Yandleit ei vaevanud ükski tervise probleem, otsustas Flyersi peatreener Mike Yeo kaitsja koosseisust välja jätta. Yandlei puudumisel pidi Flyers tunnistama Maple Leafsi 3:6 paremust.

"Ma ei tea, kas see on mind täielikult tabanud. See on üks sellisest asjadest, millele ma kunagi väga palju ei mõelnud, lihtsalt läksin jääle ja mängisin. Võib-olla nüüd järgmise paari päeva jooksul saan aru, mis juhtus," rääkis Yandle NHL-i kodulehele.

Kuna Flyersil pole tänavusel hooajal enam võimalik play-off'idele pääseda, otsustas peatreener Yeo kaasata koosseisu mitmeid noori mängijaid, mistõttu pidi 35-aastane kaitsja oma koha loovutama.

"Keith on fenomenaalne proff. Ta sai sellega ülihästi hakkama, kuid ilmselgelt on ta pettunud. Minu ainus lootus on, et ta mõistab, kui hämmastava asjaga ta hakkama sai. Paljud ei saa öelda, et nad on teinud midagi, mida keegi teine NHL-i ajaloos pole teinud. See on tähelepanuväärne ja kindlasti miski, mille üle võib ta äärmiselt uhke olla," tunnustas Yeo.

Yandlei rekordi võib peagi ületada Arizona Coyotesi ründaja Phil Kessel, kes on mänginud 968 järjestikuses kohtumises.

Õhtu teistes kohtumistes teenisid võidu kahe konverentsi liidrid Colorado Avalanche ja Florida Panthers. Avalanche alistas koduväljakul 3:2 Pittsburgh Penguinsi, Panthersi sai suureskoorilises kohtumises lisaajal 7:6 jagu New Jersey Devilsist. Tiitlikaitsja Tampa Bay Lightning jäi 4:5 alla Montreal Canadiensile.

Tulemused:

New Jersey Devils - Florida Panthers 6:7

Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins 3:2

Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 2:3

Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 5:2

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 4:5

Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 3:6

Carolina Hurricanes - Minnesota Wild 1:3

Calgary Flames - St. Louis Blues 4:6

San Jose Sharks - Dallas Stars 4:5