Kanepi alustab tuleval nädalal Charlestonis liivahooaega

Kanepi esimese ringi vastane on loosi tahtel ameeriklanna Shelby Rogers, kes asub WTA edetabelis 48. kohal. Nad on varem kaks korda kohtunud – 2014. aastal võitis Kanepi ja mullu Dubai turniiri avaringis Rogers, kirjutab Tennisnet.

Selle paari võitja läheb tõenäoliselt kokku Petra Kvitovaga (WTA 32.), kes oleks Kanepi jaoks juba ammune vastane. Esimest korda mängisid Kanepi ja Kvitova 2008. aastal. Samas tabeliosas on asetatud mängijatest veel Leylah Fernandez (WTA 22.), kes on avaringis vaba. Charlestonis on põhitabelis 56 mängijat, seega jäävad kaheksa paremat avaringis vabaks.

Charlestoni turniiril on kõrgeima asetusega Arina Sabalenka (WTA 5.) ja teist asetust omab Paula Badosa (WTA 6.). Esikümne naistest teevad Charlestonis kaasa veel Karolina Pliškova (WTA 8.) ja Ons Jabeur (WTA 10.). Anett Kontaveit (WTA 7.) sel turniiril ei mängi. Turniiri tiitlikaitsja on Veronika Kudermetova (WTA 23.), kes on asetatud kaheksandana.