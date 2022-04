Legendaarse korvpallitreeneri karjäär lõppes NCAA poolfinaalis

Duke Blue Devils pidi poolfinaalis tunnistama North Carolina Tar Heelsi 77:81 paremust. 12. korda finaali jõudnud ja kaheksandat paigutust omanud North Carolinast sai ühtlasi kõige madalama asetusega tiim, kes on alates 1979. aastast finaali pääsenud.

Pea 50 aastat kestnud treenerikarjääriga lõpparve tegev Krzyzewski kaotuse tõttu suurt kibedust ei tundnud. "Minuga on kõik korras. Olen õnnistatud, et nii kaugele jõudsime. Ma ei tunne mingit piinlikkust, vastupidi, tunne on suurepärane. Ma olen kindel, et kui mingi hetk oma karjäärile tagasi vaatan, siis jään seda tunnet igatsema. Pagan küll, olin siin ikka kaua aega. Need noored tegid minu viimase mängu eriti meeldejäävaks," vahendab ESPN.

Lisaks viiele NCAA finaalturniiri võidule teenis Krzyzewski USA rahvuskoondisega olümpiamängudelt kolm kuldmedalit (2008, 2012, 2016) ning abitreenerina pälvis ta kulla ka 1984. ja 1992. aastal. Maailmameistrivõistlustelt võitis ta kaks kulda (2010, 2014) ja kaks pronksi (1990, 2006).

Finaalis on North Carolina vastaseks esimese asetusega Kansas Jayhawks, kes sai poolfinaalis 81:65 jagu Villanova Wildcatsist. Kansas jõudis kümnendat korda finaali. Tiitli on nad pälvinud kokku kolmel korral, viimati 2008. aastal.

Finaal toimub Eesti aja järgi ööl vastu teisipäeva.