Durant ja Irving viskasid kahepeale 86 punkti, kuid võitu ei tulnud

Netsi eest olid hullumeelses hoos Kevin Durant ja Kyrie Irving, kes oma meeskonnast jõudsid ainsatena kahekohalise punktisummani. Kaheksa kaugviset tabanud Durant lõpetas kohtumise karjääri tippmarki tähistava 55 punktiga, Irving viskas 31 punkti.

Hawksi ridades tegi kaksikduubli Trae Young, kes viskas 36 punkti ja andis 10 korvisöötu. De'Andre Hunter ja vanameister Danilo Gallinari panustasid mõlemad 15 punkti. Viienda järjestikuse võidu teeninud Hawks (41-37) tõusis võiduga idakonverentsis kaheksandale kohale, Nets (40-38) paikneb 10. kohal.

36 points for @TheTraeYoung

10 assists, 6 boards, 4 threes



Trae leads the @ATLHawks to their 5th-straight win as they move up to No. 8 in the East! pic.twitter.com/sRQAlEZpD3