Levadia võttis Tammeka vastu kindla võidu

Levadia avavärav sündis 9. minutil, kui skoori tegi debütant Artjom Štšedrõi. Sellele tuli kiire lisa Zakaria Beglarišvili tabamuse näol.

Teisel poolajal jäi niigi täbaras seisus olnud Tammeka ühe mehe võrra vähemusse, sest Dominic Laaneots võttis teise kollase kaardi. See andis Levadiale rammu juurde: 77. minutil põrutas Marko Putincanin kolmanda, viis minutit hiljem sai jala valgeks Frank Liivak, vahendab Soccernet.

Tiitlikaitsja Levadia seniseks tasuks on neli võitu ja tabelis teine koht, kusjuures väravate vahe on 19:1. Üks mäng jäi neil koroonaviiruse tõttu pidamata. Tammeka on saanud madistada viiel korral ning tasuks võit, viik ja kolm kaotust. Tabelis paikneb Tammeka seitsmendal kohal.

Pühapäeval on kavas kaks kohtumist. Kell 14.30 pannakse Sportland Arenal pall mängu Tallinna Flora ja Narva Transi vahel. ETV2 vahendusel on võimalik kaasa elada FC Kuressaare ja Pärnu JK Vapruse mängule, ülekanne algab kell 16.45 ning avavile antakse Kuressaare kunstmurustaadionil kell 17.15.

