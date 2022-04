14-aastane suusahüppetalent sekkus Eesti meistrivõistlustel medalimängu

Suusahüpete Eesti meistrivõistlustel pakkus tugevamatele konkurentsi vaid 14-aastane Kaimar Vagul. Meesjuuniorite arvestuses sai ta kaela hõbeda, kuid noor tulevikutegija sekkus ka meeste medaliheitlusesse, tulles lõpuks neljandale kohale.

Hoolimata vanusest on Vagul juba suurte kogemustega. Nelja-aastasena kolis noor sportlane perega Soome, kus ta treenis kümme aastat. Eelmisel sügisel võeti aga tee ette Saksamaale ning nüüd õpib Vagul Obersdorfi spordiinternaatkoolis.

"Saksamaal elan tavalist elu. Käin koolis ja trennis. Pääsen nüüd igale poole, kuna olen seal nüüd ühte treenimisgruppi pääsenud. Võimalused on kõik lahti," ütles Vagul.

Kuigi Saksamaal on eestlasel oma treener, mängib kõige suuremat rolli isa, nooremana kahevõistlusega tegelenud Virgo Vagul. Välismaal võistlustel käies on just isa poja juhendajaks ning samuti on ta põhjus, miks Kaimar suusahüpeteni jõudis.

"Ala juurde jõudsin isa kaudu. Isa on süüdlane kõiges. Kõik algas sellest, et isa oli ise suusahüppaja kunagi ja siis mind võttis mäele kaasa, mulle hakkas meeldima see," rääkis Vagul.

Nii isa kui poeg on üksmeelel, et Eestis ala tippu jõuda on keeruline. "Eesti tingimustes on meil kahjuks ainult see üks Tehvandi ja mina nägin omal ajal, kui ära kolisime, et meile jääb väheks sellest, kui tahame aidata pojal jõuda tippu," sõnas Virgo Vagul.

Kaimari tippsportlaseks sirgumise teekonna jaoks peab pere tegema suuri ohverdusi, kuid uhke isa sõnul on motivaatoreid palju ja poeg talendikas.

"Oleme väiksest peale näinud, et kutt ei karda midagi, teeb hästi, on motiveeritud sellest, mida ta teeb ja miks mitte siis ise siia panustada. Ma ei usu, et ta ära tüdineb, talle on antud erinevaid variante varemgi. Et võib-olla tahaksid teha midagi muud peale suusahüppe. Aga peale paari proovimispäeva on tuldud ikkagi otsusele, et ei, see on ikkagi tema ala," lisas Vagul.

Kuigi hooaeg on lõppemas, on Vagulil järgmised suured eesmärgid teada. "Järgmine aasta noorte MM-ile ja siis kahe aasta pärast noorte olümpiale. Need on siis põhieesmärgid," ütles tulevikulootus.