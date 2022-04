Eesti U-18 jäähokikoondis läheb MM-turniirile vastu võidumõtetega

Pühapäeval algab Tallinnas alla 18-aastaste jäähoki MM-võistluste teise divisjoni turniir, mille esimeses mängus on Eesti koondise vastaseks Suurbritannia.

Nädala koos harjutanud ja mitu kontrollmängu pidanud Eesti noormeeste jäähokikoondis on valmis koduseks teise divisjoni A-grupi turniiriks, mis peetakse Tondiraba jäähallis. Ehkki päris kõik kutsutud mängijad ei saanud õpingute või tervislike põhjuste tõttu koondisse tulla, sai tervik võistkonna peatreeneri Balint Fekti sõnul tugev.

"Ma arvan, et kes on nüüd siin, nendest tuleb hea võistkond. Meil oli väga raske valida viimased kaks-kolm mängijat, kes pääsevad võistkonda. Ma arvan, et tuleb hea tase," usub koondise peatreener Balint Fekti.

Eesti koondise mängijatest koguni 11 kuulusid mullu detsembris ka U-20 koondisse ehk korralik koduse MM-i karastus on nendel all. Pühapäeval algaval turniiril mängitakse Suubritannia, Leedu, Rumeenia, Lõuna-Korea ja Serbia eakaaslastega.

Peatreeneri sõnul tuleb enne kõike keskenduda oma mängule. "Eesti hoki tegi väga suure töö ära ja meil on playbook ehk mängukava, mida kasutame. Meie mängijad mängivad seda väga hästi."

U-18 MM-turniir Tallinnas on kahel järjestikusel aastal ära jäänud, nüüd saab meeskond püüda kodupubliku ees võitu ja tõusu esimesse divisjoni. "Eesmärk on võita esimene mäng Suurbritannia vastu. Sellele mõtleme ja sellega saame hakkama, siis vaatame edasi," ütles Fekti.

"Hea eesmärk oleks ikkagi võita kõik mängud, võita kodus see kuld ära ja tõusta tugevamasse gruppi. Ja nagu treener ütles, et päev korraga. Peame lihtsalt mängima playbook'i järgi, mängima oma mängu ja võitlema iga litri eest esimesest kuni viimase sekundini," rääkis ründaja Niklas Sildre.

Eesti koondise mänge U-18 MM-il näeb otseülekandes ERR-i spordiportaalist.