Eesti meistriks tulnud Differt: suur töö hakkab lõpuks ka vilja kandma

Teist aastat järjest vehklesid naiste eepes Eesti meistrivõistluste finaalis Nelli Differt ja Kristina Kuusk. Kui mullu jäi peale Kuusk, siis seekord triumfeeris Differt. Tartus peetud turniiril võitis ta esmalt kõik kuus alagrupimatši ja siis neli põhitabeli kohtumist alistades finaalis Kuuse 15-7 ülekaaluga.

"Tiitel maitseb kindlasti väga hästi. Ma ei oskagi öelda, kust see energia praegu tuli. Tundsin terve päeva ennast väga hästi ja olin selleks piisavalt ette valmistanud ja nii ta täna ära tuli," rääkis Differt.

Tõus on tulnud suuri raskusi ületades. Differt naases augustis pärast 11-kuulist vigastuspausi võistlusrajale ja on alustanud uut hooaega senistest kõige säravamalt. Jaanuaris jõudis ta esmakordselt Grand Prix etapil pjedestaalile saades Dohas teise koha.

"Eks lõpuks suur töö peab hakkama vilja ka kandma. Liiga palju takistusi on olnud nende aastate jooksul ees. Tundub, et lõpuks on jõudnud minu aeg ka kätte," lisas Differt.

Heade esitustega on 31-aastane Differt tõusnud maailma edetabelis 26. kohale ja teinud arenguhüppe põhitöö kõrvalt. "Minu elus selles osas midagi ei muutunud, et töötan jätkuvalt füsioterapeudina Läänemaa haiglas ja oma vaba aega sisutan vehklemisega. Profiks ma ennast hetkel veel ei pea."

Poolfinaalis alistas Differt 15-11 Irina Embrichi, kes oli ainsana olümpiavõitjatest laupäeval rajal. Maailma edetabeli esinumber Katrina Lehis rihib vormi suurturniirideks, Erika Kirpu treenib Itaalias ja viimati novembris Tallinna Mõõga etapil vehelnud Julia Beljajeva saab suvel emaks.

"Julia on juba endale võtnud teised plaanid ja me loodame, et õnnelik ema naaseb sama edukalt rajale kui Lehiski," ütles Eesti Vehklemisliidu president Ants Veetõusme.

Viie aastase vahe järel ja üldse kolmandat korda Eesti meistriks tulnud Differt oli veebruaris Barcelona MK-etapil viienda koha saanud naiskonna koosseisus.

"Siin hooaja alguses tulid väga head tulemused. See on andnud seda motivatsiooni, enesekindlust ja lootust pääseda nüüd suvel ka tiitlivõistlustele. Samas meil on ees veel kolm MK-etappi ja kõik võib muutuda," märkis Differt.

"Rebimine tuleb tihe selle üle, kes lõpuks koondisesse saab. Kui esimesed numbrid on teistest ette rebinud, siis me ei tea milliseks kujunevad eelolevad etapid ja seal võivad tulla veel üllatusi ja häid tulemusi," sõnas Veetõusme.

Pühapäeval selgub Tartus Eesti meister meeste epees.