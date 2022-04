Bayern mängis Saksamaa kõrgliigas 12 mehega

85. minutil avastasid kohtunikud ühtäkki, et väljakul viibib 23 jalgpallurit, ning peakohtunik vilistas mängu kinni. Järgnes nõutu mängupaus, kuna segaduse klaarimiseks kulus rohkem kui viis minutit, enne kui mängul kedagi karistamata jätkuda lubati.

Bayern jõudis õige napilt arvulist ülekaalu nautida, sest 17 sekundit enne mängu peatamist olid registreeritud vahetused, kui Marcel Sabitzer ja Niklas Süle sekkusid Kingsley Comani ja Corentin Tolisso asemele. Kuidagimoodi jäi kõigil aga märkamata see, et Coman ei lahkunudki väljakult, vahendab Soccernet.

Kohtumise tulemust see intsident kuidagi ei mõjutanud, sest Bayerni otsustav lõpuspurt oli selleks ajaks juba täies hoos. Pikalt vigastuspausilt naasnud Leon Gorezka viis Bayerni 57. minutil juhtima, kuid kuus minutit hiljem viigistas seisu endine Bayerni ründaja Nils Petersen.

Bayern pääses otsustavalt juhtima 73. minutil, kui värskelt sekkunud Serge Gnabry skoori tegi ning vahetult enne ebaõnnestunud väljavahetamist lõi Coman ise kolmanda. Lõppseisu vormistas üleminutitel Marcel Sabitzer. Võiduga kasvatas Bayern tabeli tipus Dortmundi ees edu üheksale punktile.

