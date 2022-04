Ben Simmons nõuab endiselt koduklubilt 20 miljonit dollarit

Eelmisel suvel oli Philadelphia 76ers play-off'ide eel üks suurfavoriite, ent meeskond piirdus play-off'idel teise ringiga. Toona veel 76ersi ridadesse kuulunud Ben Simmons sattus eriti teravalt kriitika alla ning tema kesist sooritust kritiseeris isegi meeskonna peatreener Doc Rivers, vahendab ESPN.

Suve lõpus otsustas Simmons mitte ilmuda meeskonna treeninglaagrisse ning peamiselt vaimse tervisega seotud põhjustel ei käinud Simmons tänavusel hooajal kordagi 76ersi eest väljakul. Veebruaris omandas vahetustehinguga Simmonsi õigused Brooklyn Nets, vastutasuks pidi Nets 76ersile loovutama James Hardeni.

Treeninglaagrist ja mängudest eemale hoidmise tõttu keeldus 76ers Simmonsile välja maksmast kokku 20 miljonit dollarit, mida mängija soovib nüüd sisse nõuda.

76ers on korduvalt rõhutanud, et Simmons rikkus oma käitumisega NBA ja mängijate ühingu vahelist kollektiivlepingut ning tal pole võimalik raha tagasi küsida. Osapooled üritasid olukorda lahendada vahekohtuta, kuid kõnelused lõppesid lahenduseta ning seetõttu otsustas Simmons esitada kaebuse.

NBA kollektiivleping näeb ette, et kaebus tuleb algatada 30 päeva jooksul alates kaebuse aluseks oleva sündmuse toimumisest või 30 päeva jooksul alates kuupäevast, mil asjaolud avalikuks saavad. Simmons saadeti 76ersist Netsi kuus nädalat tagasi, kuid Simmonsi esindajad väidavad, et 30 päeva ei oma antud juhul tähtsust, sest probleem on kestnud terve käimasoleva hooaja.

Simmons pole seljaprobleemide tõttu sel hooajal veel Netsi eest mänginud, viimati käis ta platsil eelmise aasta play-off'idel.