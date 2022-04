Kibbermanni koduklubi pääses Prantsusmaa karikavõistlustel finaali

Kuigi Karolina Kibbermann ei ole viimastel mängudel Le Cannet mängukoosseisu kuulunud, ei vähenda see fakti, et Lorenzo Micelli juhendatav Volero jõudis liiga liidrina naiste Prantsuse karika finaalmängule. Poolfinaalis alistati liigas alles üheksandat kohta hoidvad Beziers' naised tulemusega 3:1 (26:28, 25:22, 30:28, 25:20) ja kaks geimi olid naiskondade vahet tabelis vaadates üllatavalt pingelised, kirjutab Võrkpall24.

Naiste finaalmäng on Cannes'i linna siseasi, kuna äärelinna klubi Le Cannet Volero läheb vastamisi Cannes'i Racing Clubiga. Volero vastane on liigatabelis alles kuues, seega on Micellil ja Kibbermannil hea võimalus Prantsuse karikavõistlused võita.

Meeste karikavõistluste poolfinaalis langes kolmapäeval konkurentsist Eesti rahvuskoondise temporündaja Ardo Kreegi koduklubi Sete'i Arago. Poolfinaalis jäi Sete'i Arago 0:3 (19:25, 18:25, 14:25) alla Prantsusmaa kõrgliiga liidrile Toursile. Finaalis mängib Tours Chaumontiga, kes on liigatabelis Toursi järel teisel positsioonil.

Nii meeste kui naiste finaalid peetakse peetakse laupäeval Pariisis.

