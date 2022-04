Judd Trump kaalub snuukrist pausi võtmist

Kunagi talitas nii ala suurkuju Ronnie O'Sullivan, kes jättis terve 2012/2013 hooaja vahele. Trump seda sammu ei välista, kuigi võib piirduda ka mõne lühema puhkusega.

32-aastane eksmaailmameister on võitnud sel hooajal kaks turniiri, aga tervikuna on möödunud aasta raskelt ja Trump tunneb pidevast võistlemisest vaimset väsimust.

"Minu peamine eesmärk snuukris on alati seda ala nautida, aga hetkel see nii ei ole. Nii et ma ei tea, kas hakkan puuduma rohkematelt võistlustelt või teen nii nagu Ronnie ja jätan kogu hooaja vahele," lausus 2019. aasta maailmameister.

"Kindlasti plaanin võtta mõned puhkused, aga hooaja esimeste kuude kalender ei näi hea. Ei ole palju võistlusi, kus mängida. Nii et võib-olla on parim võimalus või hetk võtta aeg maha. Minu jaoks on olnud kolm pikka ja vaimselt kurnavat hooaega."

"Kui vorm ei ole hea ja olen raskustes, siis on seda vaimselt üsna raske taluda," jätkas Trump. "Mida varem minu jaoks hooaeg lõppeb, seda parem. Ma arvan, et parim asi, mida saan järgmistel nädalatel teha, on mitte midagi ning mitte mängida põhimõtteliselt kuni maailmameistrivõistlusteni."

"Võib-olla pean snuukri peast välja saama ja lihtsalt Sheffieldi kohale ilmuma. Praegu ma isegi ei taha maailmameistrivõistlustel mängida, nii et eemaldun ja mõtlen asjade üle järele. On olnud halb hooaeg."

Hetkel käib Walesis Tour Championshipi nimeline mõõduvõtt, mis on viimane reitinguturniir enne aprilli keskpaigas algavaid maailmameistrivõistlusi. Trump piirdus ühe kohtumisega, kaotades belglasele Luca Brecelile 6:10.

"Ma ei ole snuukrit nautinud, aga isegi, kui ma võidan, siis on see üle kivide ja kändude," lisas Trump. "Nii et mida kiiremini hooaeg läbi saab, tuleb paus ja seejärel järgmine, seda parem. Praegu tundub MM lihtsalt järjekordne turniir ja mul puuduvad ootused. Tulen kohale, sest pean."

Tänavused snuukri maailmameistrivõistlused algavad traditsiooniliselt Sheffieldis Crucible'i teatrihoones 16. aprillil ja kestavad 2. maini. Tiitlit asub kaitsma maailma esinumber Mark Selby.