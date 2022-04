Itaalia ei kavatse Venemaaga mängida, korvpallijuht on FIBA peale pahane

Itaalia korvpalliliidu presidendi teatel ei plaani nende koondis mängida sel suvel MM-valikmängu Venemaaga ja Gianni Petrucci on pahane rahvusvahelise alaliidu peale, kes pole suurriigi koondist Ukrainas toimuva sõjategevuse tõttu juba kõrvaldanud.

Venemaa korvpallikoondis mängib 2023. aasta MM-valikturniiril ühes alagrupis Itaalia, Hollandi ja Islandiga ning on võitnud kõigi mainitute vastu kodumängu. FIBA on küll Venemaa koondise mängud peatanud, aga otsust eemaldamise osas tehtud ei ole.

Viimati käis Venemaa väljakul sõja avapäeval 24. veebruaril, kui võõrustati Hollandit, aga mõni päev hiljem võõrsil toimuma pidanud matš tühistati ja sellele pole uut kuupäeva määratud. FIBA peaks järgmised otsused langetama mais.

Praeguse kalendri järgi on Venemaal planeeritud 1. juulile võõrsilmäng Itaaliaga ja 4. juulile võõrsilmäng Islandiga. Petrucci andis teada, et Itaalia ei kavatsegi Venemaaga mängida ja ta pole rahul FIBA viivitamisega.

"Ma olen väga pettunud ega osanud arvata, et see läheb nii kaugele. Käib sõda - mis peaks veel juhtuma?" avaldas ta oma seisukoha ja lisas, et ka Island plaanib Venemaaga mängimisest keelduda.

Kuna alagrupist pääseb edasi kolm paremat ning Hollandi koondis on kaotanud kõik kolm kohtumist, siis oleks Venemaa edasipääs teise faasi sisuliselt tagatud.

H-grupi paremad aga kohtuvad vahegrupis G-grupi meeskondadega, kuhu kuulub Hispaania, Gruusia ja Põhja-Makedoonia kõrval ka Ukraina.

"Kas mõtlesite võimaliku kohtumise peale Venemaa ja Ukraina vahel valikturniiri teises faasis?" jätkas Petrucci "Ma ei mõista, mis peaks praeguse seisu ja mai vahel juhtuma. Selge on see, et sportlased siinkohal ei vastuta."

Eesti koondis mängib valikturniiril D-grupis ehk kui õnnestub Saksamaa, Iisraeli ja Poolaga heideldes kolme hulgas lõpetada, siis järgmised vastased tuleks C-grupist (Soome, Sloveenia, Rootsi, Horvaatia) ehk nii Venemaa kui ka Ukrainaga Eesti kokku ei läheks.