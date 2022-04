Hope Solot süüdistatakse joobes juhtimises

Politsei peatas Solo Põhja-Carolinas Winston-Salemi linnas ühe kaubanduskeskuse parkimisplatsil ning lisaks ebakaines olekus juhtimisele süüdistatakse teda veel politseile vastuhakus ja laste väärkohtlemises. Temast avaldati ka politseifotod.

Kohaliku politsei teatel olid kaks Solo last süüteo toimepaneku ajal auto tagaistmel. Solo juhtumit menetleti ja seejärel lasti endine rahvuskoondise jalgpallur vabadusse.

Praeguseks 40-aastase jalgpalluri ühismeedia kontole ilmus ka tema nõuandja Rich Nicholsi vahendatud Solo kommentaar.

"Kaitsja nõuandel ei saa Hope sellest olukorrast rääkida, aga ta tahab, et kõik teaksid, et lapsed on tema elu, et ta vabastati koheselt ja nüüd tagasi kodus pere juures, et lugu on mitmekihilisem, kui esialgsetest süüdistustest võib järeldada ja ta ootab võimalust neid süüdistusi kaitsta," seisab avalduses.

Aastatel 2000-2016 kokku enam kui 200 korda USA koondise väravas seisnud Solot peetakse naiste jalgpalli üheks aegade paremaks väravavahiks. Karjääri jooksul võitis ta kaks olümpiakulda ja tuli korra maailmameistriks.